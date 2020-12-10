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تأجيل إشكال يطالب بوقف تنفيذ حبس سما المصري

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تأجيل إشكال يطالب بوقف تنفيذ حبس سما المصري تأجيل إشكال يطالب بوقف تنفيذ حبس سما المصري

مصراوي Masrawy

03:03 م الخميس 10 ديسمبر 2020

كتب- محمود السعيد:

قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الخميس، تأجيل استشكال أقامه المحامي أشرف ناجي، دفاع سما المصري لوقف حُكم حبسها لجلسة 6 يناير المقبل، لتقديم المستندات.

وقال أشرف ناجي في تصريحات لمصراوي، إن قدّم إشكال في التنفيذ لوقف حبس سما المصري لحين الفصل في الطعن في قضيتها، مشيرًا إلى طعنه أمام النقض على الحُكم.

وكانت مستأنف المحكمة الاقتصادية، قبلت استئناف سما المصري وخففت حبسها من 3 سنوات إلى سنتين وتغريمها 300 ألف جنيه ووضعها تحت المراقبة الشرطية 3 سنوات بتهمة التحريض على الدعارة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمة سامية أحمد عطية عبد الرحمن – وشهرتها سما المصري – نشرت صورا ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي، وإتيانها علانية أفعال فاضحة مخلة، وإعلانها بالطرق المُتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها.

واتهمتها النيابة في بيان لها، بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها تلك المواقع والحسابات على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم المذكورة.

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مصراوي Masrawy

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