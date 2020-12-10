"غدر الصحاب".. استدرجا جارهما ومزقا جسده بالمطاوي لسرقة "توك توك"

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كفر الشيخ- إسلام عمار:

كشفت مباحث مركز شرطة كفر الشيخ، اليوم الخميس، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي، وفرع الأمن العام، لغز العثور على جثة سائق توك توك، ملقاة ناحية ترعة ميت يزيد، في نطاق مركز كفر الشيخ، وبها طعنات.

وتبين من خلال التحريات التي أجراها الرائد عمرو عوض، رئيس مباحث مركز شرطة كفر الشيخ، ومعاونيه أن الجثة لشاب يشتبه أنه في العقد الثاني من العمر، ويرتدي كامل ملابسه عبارة عن جاكت أسمر، وبنطال أسود، وتي شيرت أبيض، وحذاء كوتش أبيض، وبه عدة طعنات بالبطن، والصدر، والظهر.

وبتكثيف التحريات تبين أن الجثة لشاب يدعى "عبدالمنعم.ع.ج"، 19 عامًا، سائق توك توك، ويقيم بمنطقة تقسيم 4 دائرة قسم ثان شرطة كفر الشيخ.

وتبين وراء الواقعة كل من "محمد.ع.ا.إ"، 30 عامًا، عاطل، ويقيم بمنطقة تقسيم 4 دائرة قسم ثان شرطة كفر الشيخ، و"إسماعيل.ك.إ.ا"، 23 عامًا، ويقيم بمنطقة القنطرة البيضاء، بغرض سرقة المركبة البخارية "توك توك"، مملوكة للمجني عليه.

بضبط المتهمين، اعترفا بأنهما عقدا النية على التخلص من المجني عليه وسرقة التوك توك قيادته، لسابق معرفتهما به، وخوفهما من الإبلاغ عنهما، وأنهما أوهماه بتوجههما إلى أحد الأماكن بمركز كفر الشيخ، وتوجها به ناحية ترعة ميت يزيد مكان العثور على الجثة بعيدًا عن كمين القرضا.

وأوضحت التحريات أن كلا المتهمين طعنا المجني عليه بسلاح أبيض "مطواة"، وألقيا بجثته مكان العثور عليها بجوار ترعة ميت يزيد، وتوجها بالمركبة البخارية "توك توك"، إلى "أحمد.ا"، 27 عامًا، يقيم بقرية نمرة البصل، التابعة لمركز المحلة الكبرى، وباعا له المركبة مقابل 5 آلاف جنيه.

جرى القبض على المتهم الثالث، والذي أرشد عن التوك توك، فيما أكد المتهمان الأول والثاني أنهما اقتسما المبلغ فيما بينهما، وأرشدا بدورهما عن الأسلحة البيضاء المستخدمة في الواقعة.

حرر عن ذلك المحضر رقم 10538 لسنة 2020 إداري مركز شرطة كفر الشيخ، وبالعرض على النيابة قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.