مدير مركز مكافحة الجراد يتوقع هجومًا للأسراب من دول الجوار

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بسبب الظروف الموضوعية التي تساعد في تكاثره

كشف مدير عام مركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، المهندس محمد بن حسين الشمراني، أنه لا زال من المتوقع المزيد من أسراب الجراد من دول الجوار الإفريقية والآسوية.

وعزا المهندس الشمراني ذلك إلى الظروف الموضوعية التي تساعد في تكاثر الجراد الصحراوي، التي لم تنجل، لافتاً إلى أن الظروف الأمنية هنالك عصية على المكافحة، فضلاً عن أن البيئة في تحسن مضطرد لهطول الأمطار الغزيرة ونمو الحشائش والمحاصيل المفضلة لغذاء الجراد الصحراوي.

ويحرص مركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة؛ على التنسيق مع كافة فروع الوزارة بالمناطق والمكاتب لضمان عدم الازدواجية في تكوين الفِرق الأرضية أو المكافحة الجوية والأرضية في منطقة واحدة؛ حيث تنفذ عمليات للمسح والاستكشاف لمكافحة الجراد والآفات المهاجرة في المناطق، وتوفر جميع الاحتياجات والإمكانيات المادية والبشرية والإدارية والعلمية والتسهيلات الضرورية، لنجاح عمليات الاستكشاف والمكافحة، لصد غزو ونشاط الجراد والحد من أضراره على القطاع الزراعي.