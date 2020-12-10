السبت.. فصل التيار الكهربائي عن ٣ قرى بالخارجة في الوادي الجديد

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الوادي الجديد- محمد الباريسي:

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، فصل التيار الكهربائي، السبت المقبل، عن ٣ قرى سكنية بمدينة الخارجة.

وأوضح المهندس مجدي الطماوي، رئيس مركز ومدينة الخارجة، أن عملية فصل التيار الكهربائي تهدف إلى إجراء أعمال الصيانة الدورية اللازمة بخطوط الكهرباء بقرية ناصر الثورة، وقرب شرق بولاق، وقرية الشباب بورسعيد.

وأضاف مجدي، أنه من المقرر فصل الكهرباء من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا، على أن تعود مجددًا بكامل طاقتها عقب الانتهاء من أعمال الصيانة اللازمة.