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بالصور.. إغلاق باب الترشح لانتخابات اتحاد طلاب جامعة أسيوط

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بالصور.. إغلاق باب الترشح لانتخابات اتحاد طلاب جامعة أسيوط بالصور.. إغلاق باب الترشح لانتخابات اتحاد طلاب جامعة أسيوط

مصراوي Masrawy

02:37 م الخميس 10 ديسمبر 2020

أسيوطـ محمود عجمي:

أغلقت جامعة أسيوط، اليوم الخميس، باب الترشح لعضوية لجان الاتحادات الطلابية بالكليات وسحب وتقديم الاستمارات.

وأشاد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، بإقبال الطلاب الراغبين فى الترشح لخوض انتخابات اتحاد طلاب كلياتهم المنتسبين لها، والمشاركة الإيجابية في انتخابات اتحاد الطلاب، والتى تمثل أول تجربة ديمقراطية لتدريب الطلاب على المشاركة السياسية والتفاعل الإيجابي سواء بالترشح أو الانتخاب.

وأوضح الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، أنه من المقرر أن يتضمن الجدول الزمني لانتخابات اتحاد الطلاب يوم الأحد 13 ديسمبر إعلان الكشوف المبدئية للمرشحين، على أن يجري تلقي الطعون يوم الاثنين 14ديسمبر، ويوم الثلاثاء فحص الطعون، وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين لعضوية لجان الاتحادات الطلابية يوم الأربعاء.

وأضاف نائب رئيس جامعة أسيوط، أنه من المقرر السماح بفترة للدعاية الانتخابية بدءً من الخميس 17 ديسمبر، مع منع استخدام الشعارات الطائفية أو الفئوية أو الجزئية في أعمال الدعاية، على أن تبدأ يوم الأحد 20 ديسمبر انتخابات الجولة الأولى بالكليات، على أن يجري الفرز وإعلان النتائج فى نفس اليوم.

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