50 عاماً على إنشائها.. إطلاق طابع تذكاري وبطاقة بريدية لـ"واس"

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برعاية وزير الإعلام.. وبحضور رئيس مؤسسة البريد السعودي

أطلقت وكالة الأنباء السعودية، اليوم، الطابع التذكاري والبطاقة البريدية بمناسبة مرور خمسين عاماً على إنشائها، وذلك برعاية وزير الإعلام المكلف رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء السعودية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وحضور رئيس وكالة الأنباء السعودية عبدالله بن فهد الحسين، رئيس مؤسسة البريد السعودي المهندس آنف بن أحمد أبانمي، في مقر "واس" الرئيس بالرياض.

وأكد وزير الإعلام المكلف في تصريح له، أن مسيرة "واس" التي امتدت لخمسة عقود كانت حافلة بالمتغيرات على الصعيد المهني والتقني، واكبت خلالها مستجدات الإعلام محتفظة بمرتكزات رسالتها الإعلامية القائمة على الموثوقية والموضوعية في المحتوى وترسيخ الهوية الوطنية.

وأزجى باسمه واسم منسوبي واس الشكر والامتنان للقيادة على ما تقدمه من دعم غير محدود لمنظومة الإعلام السعودي ولوكالة الأنباء السعودية لتكون في مصاف وكالات الأنباء الدولية، متمنياً مزيداً من التقدم لـ "واس" في ظل ما يشهده العالم من تقدم مذهل في تقنيات الاتصال التي أحدثت طفرة كبيرة في حجم تبادل المعلومات بين الشعوب بمختلف لغاتهم وجنسياتهم وكان لها الأثر البالغ في رفع مستوى أداء أجهزة الإعلام المعاصرة.

من جهته، قدّم رئيس وكالة الأنباء السعودية، شكره وتقديره لوزير الإعلام المكلف على تشريفه إطلاق الطابع التذكاري والبطاقة البريدية لـ "واس"، مبيناً أن ذلك يسجل في تاريخ مسيرتها، كما قدم شكره لمعالي رئيس مؤسسة البريد السعودي على جهوده وفريق التنفيذ في المؤسسة على إصدار الطابع التذكاري والبطاقة البريدية بمناسبة مرور خمسين عاماً على إنشائها.

وقال: الطابع والبطاقة تضمنتا صورة لمبنى (واس) الجديد الذي تم تدشينه في شهر مايو عام 2016م بحي الصحافة شمال مدينة الرياض، وصمّم على شكل ترددات الموجة المقتبسة من البث الإعلامي، ويتكون من 3 مبانٍ رئيسة، أولها المبنى الإداري والإخباري والفني والتقني، والثاني مركز إعلامي يشتمل على مساحات استقبال وإقامة معارض، ومكاتب إدارية، ومسرح يتسع لـ (356) مقعداً جُهز بأنظمة متطورة ومتكاملة للإضاءة والصوت والترجمة الفورية، والمبنى الثالث خصص للتدريب ويشتمل على مكاتب إدارية وصالة التحرير، ومصلى إلى جانب مواقف للسيارات ومبانٍ وغرف للخدمات المساندة.

بدوره، عبر رئيس مؤسسة البريد السعودي، عن سعادته بإطلاق الطابع التذكاري والبطاقة البريدية لوكالة الأنباء السعودية لتجسد مرحلة مهمة في ذاكرة الإعلام السعودي وهي نشأة "واس" قبل نحو 50 عاماً.

وقال: مؤسسة البريد السعودي تفخر بخدمة قطاعات الدولة لتحقيق المزيد من الإنجازات وتوثيق أحداثها والارتقاء معها بمكانة قطاع الخدمات البريدية واللوجستية في المملكة بوصفها أحد القطاعات الممكنة لرؤية 2030.

وأوضح أن البريد السعودي يسير بخطوات تطويرية متسارعة تماشيا مع احتياجات العصر لتوفير خدمات بريدية ولوجستية متطورة.

عقب ذلك اصطحب، عبدالله الحسين المهندس آنف أبانمي في جولة بمقر وكالة الأنباء السعودية اطلع خلالها على أعمال إدارات وأقسام: التحرير الإخباري باللغة العربية، والنشرات والترجمة باللغات الخمس، وأمن المعلومات، والتصوير ومعرض الصور، ومركز المؤتمرات.

وفي الختام، تسلم وزير الإعلام المكلف ورئيس وكالة الأنباء السعودية درعين تذكاريين بهذه المناسبة من رئيس مؤسسة البريد السعودي، فيما سلم الدكتور ماجد القصبي درع "واس" للمهندس آنف أبانمي، وشهادات تقديرية لفريق تصميم الطابع التذكاري والبطاقة البريدية.