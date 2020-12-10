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31 ديسمبر.. الحُكم على رامز جلال أمام الاقتصادية

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31 ديسمبر.. الحُكم على رامز جلال أمام الاقتصادية 31 ديسمبر.. الحُكم على رامز جلال أمام الاقتصادية

مصراوي Masrawy

02:17 م الخميس 10 ديسمبر 2020

كتب- محمود السعيد:

حجزت محكمة جنح الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الخميس، الحكم على الفنان رامز جلال ووليد الإبراهيم، مالك قناة mbc بتهمة الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية لكاتبة تدعى هيام سليم لجلسة 31 ديسمبر الجاري، للحكم.

وقدم المحاميان هاني سامح وصلاح بخيت، دفاع المدعية - التي حضرت الجلسة - 12 حافظة مستندات بينها مكالمة بينها وبين رئيس تحرير البرنامج عبدالحميد العش.

وقال المحامي هاني سامح لمصراوي إنه قدم إثبات توثيق فكرة "موكلته" أمام المحكمة قبل عرض البرنامج بسنة.

وأحالت محكمة جنح العجوزة الدعوى المقامة من المحاميين صلاح بخيت والدكتور هاني سامح بصفتهما وكيلين عن المدعية الكاتبة هيام سليم ضد المشكو في حقهما إلى المحكمة الاقتصادية للاختصاص وحملت رقم 1641 جنح مالية.

وقال المحامي هاني سامح إن المشكو في حقهما اعتديا على الحق الأدبي والمالي الخاصين بموكلته كاتبة فكرة برنامج "رامز الرمضاني" وأن فريق الإعداد تواصل معها وحصل منها على الفكرة "المسجلة" والخاضعة لقانون حماية الملكية الفكرية ولم تحصل على حقها الأدبي والمادي.

واتهم دفاع هيام سليم، الفنان رامز جلال ومالك القناة بارتكاب جرائم تداول مُصنف محمي طبقاً لأحكام القانون وطرحه للتداول بدون إذن كتابي مُسبق من المؤلف.

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