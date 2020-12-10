أخبار عاجلة

بعد تسجيل "سينوفارم" رسمياً.. "الإمارات" تبدأ حملة التلقيح ضد فيروس "كورونا" -
"الزائدي" يستقبل مدير المعهد الثانوي الصناعي بمكة -
عضو "شورى" تطالب بمعالجة سيطرة بعض الجنسيات على تخصصات معينة في السوق -
رئيس ديوان ميركل: مراكز الرعاية النهارية والمدارس هي أول ما سيُفتح مجددا -
كورونا في إسرائيل: تسجيل 1707 إصابة خلال 24 ساعة -
أفغانستان: مقتل إمام مسجد في إقليم فرح على أيدي عناصر من طالبان -
سنغافورة تنتقل للمرحلة الثالثة من استراتيجية مكافحة كورونا في 28 من الشهر الجاري -
أمير الكويت يتسلم رسالة خطية من رئیس الوزراء العراقي -
المانيا: كل أسبوع من الإغلاق يخفض 3.5 مليار من الناتج المحلي الإجمالي -
مقتل 10 من أفراد قوات الأمن في هجوم لحركة طالبان بشمال أفغانستان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الغانمي" يدشّن معرض الأسر الممكنة ويشهد توقيع اتفاقيتي تعاون بجدة

Print

دشّن نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية، ماجد بن عبدالرحيم الغانمي، معرض الأسر الممكنة، بالتعاون مع ‫أكاديمية الحياة لتمكين المرأة، وذلك في مقر فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة.
حضر المعرض -الذي يعد أحد مبادرات ‫جمعية المودة- وكيل الوزارة لفروع المناطق، ياسر البابطين، ومدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة، فهد بن رقوش، وعدد من المسؤولين ومنسوبي الوزارة.
ويهدف المعرض إلى إبراز جهود الأسر الممكنة التي تحولت من الاحتياج إلى الإنتاج، وأصبحت تدير مشروعها التجاري وتسوق منتجاتها لتحقق الاستدامة الاقتصادية لها.

وزار "الغانمي" مركز التأهيل الشامل بمحافظة جدة، وكذلك مكتب الضمان الاجتماعي، وجمعية ماجد بن عبدالعزيز للتنمية والخدمات الاجتماعية بجدة. وتهدف تلك الزيارات للوقوف على احتياجات المراكز ومتابعة سير العمل فيها.
من جانب آخر وتحت رعاية "الغانمي"، وقع فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة مذكرة تعاون مشتركة مع غرفة جدة التجارية؛ بهدف تقديم منظومة البرامج الإرشادية لرائدات الأسر الضمانية لدخول سوق العمل، حيث مثل الوزارة في توقيعها مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة، فهد بن رقوش، فيما مثل الغرفة الأمين العام المكلف، رامز بن منصور آل غالب.
وترتكز الاتفاقية على تنمية قدرات رائدات الأسر الضمانية وجعلهن قادرات على إعالة أنفسهن في المجتمع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بعد تسجيل "سينوفارم" رسمياً.. "الإمارات" تبدأ حملة التلقيح ضد فيروس "كورونا"

بعد تسجيل "سينوفارم" رسمياً.. "الإمارات" تبدأ حملة التلقيح ضد فيروس "كورونا"

"الزائدي" يستقبل مدير المعهد الثانوي الصناعي بمكة

"الزائدي" يستقبل مدير المعهد الثانوي الصناعي بمكة

عضو "شورى" تطالب بمعالجة سيطرة بعض الجنسيات على تخصصات معينة في السوق

عضو "شورى" تطالب بمعالجة سيطرة بعض الجنسيات على تخصصات معينة في السوق

سوقها يتمدّد بالمملكة.. حضور فاعل لـ"الغذاء والدواء" بـ"الدولي لمنتجات التجميل"

سوقها يتمدّد بالمملكة.. حضور فاعل لـ"الغذاء والدواء" بـ"الدولي لمنتجات التجميل"

شبكة عيون الإخبارية