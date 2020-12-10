أخبار عاجلة

بعد تسجيل "سينوفارم" رسمياً.. "الإمارات" تبدأ حملة التلقيح ضد فيروس "كورونا" -
"الزائدي" يستقبل مدير المعهد الثانوي الصناعي بمكة -
عضو "شورى" تطالب بمعالجة سيطرة بعض الجنسيات على تخصصات معينة في السوق -
رئيس ديوان ميركل: مراكز الرعاية النهارية والمدارس هي أول ما سيُفتح مجددا -
كورونا في إسرائيل: تسجيل 1707 إصابة خلال 24 ساعة -
أفغانستان: مقتل إمام مسجد في إقليم فرح على أيدي عناصر من طالبان -
سنغافورة تنتقل للمرحلة الثالثة من استراتيجية مكافحة كورونا في 28 من الشهر الجاري -
أمير الكويت يتسلم رسالة خطية من رئیس الوزراء العراقي -
المانيا: كل أسبوع من الإغلاق يخفض 3.5 مليار من الناتج المحلي الإجمالي -
مقتل 10 من أفراد قوات الأمن في هجوم لحركة طالبان بشمال أفغانستان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

العاهل الأردني: "الأقصى" والحرم القدسي لا يقبلان الشراكة ولا التقسيم

Print
العاهل الأردني: "الأقصى" والحرم القدسي لا يقبلان الشراكة ولا التقسيم العاهل الأردني: "الأقصى" والحرم القدسي لا يقبلان الشراكة ولا التقسيم
أكد أن الصراع في المنطقة مردّه حرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه العادلة

العاهل الأردني:

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الخميس، أن حرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه العادلة والمشروعة سبب بقاء المنطقة رهينة للصراع وغياب الاستقرار.

وفي كلمة له خلال افتتاحه الدورة غير العادية لمجلس الأمة الـ 19، قال الملك عبدالله: تحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين خيارنا الاستراتيجي.

وأضاف وفق وكالة الأنباء الأردنية: نحن لم ولن نتوانى يوماً في الدفاع عن القدس ومقدساتها وهويتها وتاريخها.

وأردف العاهل الأردني: القدس عنوان السلام ولا نقبل أي مساس بوضعها التاريخي والقانوني.. والمسجد الأقصى وكامل الحرم القدسي الشريف لا يقبلان الشراكة ولا التقسيم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بعد تسجيل "سينوفارم" رسمياً.. "الإمارات" تبدأ حملة التلقيح ضد فيروس "كورونا"

بعد تسجيل "سينوفارم" رسمياً.. "الإمارات" تبدأ حملة التلقيح ضد فيروس "كورونا"

"الزائدي" يستقبل مدير المعهد الثانوي الصناعي بمكة

"الزائدي" يستقبل مدير المعهد الثانوي الصناعي بمكة

عضو "شورى" تطالب بمعالجة سيطرة بعض الجنسيات على تخصصات معينة في السوق

عضو "شورى" تطالب بمعالجة سيطرة بعض الجنسيات على تخصصات معينة في السوق

سوقها يتمدّد بالمملكة.. حضور فاعل لـ"الغذاء والدواء" بـ"الدولي لمنتجات التجميل"

سوقها يتمدّد بالمملكة.. حضور فاعل لـ"الغذاء والدواء" بـ"الدولي لمنتجات التجميل"

شبكة عيون الإخبارية