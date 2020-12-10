أخبار عاجلة

بعد تسجيل "سينوفارم" رسمياً.. "الإمارات" تبدأ حملة التلقيح ضد فيروس "كورونا" -
"الزائدي" يستقبل مدير المعهد الثانوي الصناعي بمكة -
عضو "شورى" تطالب بمعالجة سيطرة بعض الجنسيات على تخصصات معينة في السوق -
رئيس ديوان ميركل: مراكز الرعاية النهارية والمدارس هي أول ما سيُفتح مجددا -
كورونا في إسرائيل: تسجيل 1707 إصابة خلال 24 ساعة -
أفغانستان: مقتل إمام مسجد في إقليم فرح على أيدي عناصر من طالبان -
سنغافورة تنتقل للمرحلة الثالثة من استراتيجية مكافحة كورونا في 28 من الشهر الجاري -
أمير الكويت يتسلم رسالة خطية من رئیس الوزراء العراقي -
المانيا: كل أسبوع من الإغلاق يخفض 3.5 مليار من الناتج المحلي الإجمالي -
مقتل 10 من أفراد قوات الأمن في هجوم لحركة طالبان بشمال أفغانستان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

رئيس جامعة شقراء يصدر قراراً بإنشاء وحدة "تم" لقياس الإنجاز في إدارات الجامعة

Print
رئيس جامعة شقراء يصدر قراراً بإنشاء وحدة "تم" لقياس الإنجاز في إدارات الجامعة رئيس جامعة شقراء يصدر قراراً بإنشاء وحدة "تم" لقياس الإنجاز في إدارات الجامعة
لتحقيق رؤية المملكة 2030 التي تؤكد على ممارسة الأعمال وفق أعلى مستويات الجودة

رئيس جامعة شقراء يصدر قراراً بإنشاء وحدة

انطلاقاً من حرص الجامعة على الأداء والإنجاز العمليّ المتكامل؛ أصدر رئيس جامعة شقراء الأستاذ الدكتور علي بن محمد السيف قرارًا بإنشاء وحدة قياس الإنجاز، بمسمى "تمّ".

وتعدّ الوحدة الجهة المختصّة بقياس الإنجاز لدى كافّة إدارات الجامعة وجهاتها واستكمالها، وإجراء الاتصالات اللازمة للتحقق من ذلك، إضافةً إلى إعداد التقارير الدورية المعنية بنتائج قياس الإنجاز للعرض والاستكمال.

كما أنّها ستُسهم في قياس درجة النجاح في تحقيق الجودة المنشودة، ومدى التحسن في مستوى تقديم الخدمات لجميع المستفيدين داخل وخارج الجامعة.

ومن ثمّ تساعد في الوقوف على الجوانب الإيجابية للأداء ؛ والاستفادة منها لتحسينه مستقبلاً.

وبادرت الجامعة بإنشائها حرصاً على تحقيق رؤية المملكة 2030، التي تركز على ضرورة ممارسة الأعمال وفق أعلى مستويات الجودة من خلال اتخاذ كل ما هو ممكن لتفعيل معايير عالية لمتابعة مستوى الإنجاز في العمل وتحقيق الجودة المأمولة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بعد تسجيل "سينوفارم" رسمياً.. "الإمارات" تبدأ حملة التلقيح ضد فيروس "كورونا"

بعد تسجيل "سينوفارم" رسمياً.. "الإمارات" تبدأ حملة التلقيح ضد فيروس "كورونا"

"الزائدي" يستقبل مدير المعهد الثانوي الصناعي بمكة

"الزائدي" يستقبل مدير المعهد الثانوي الصناعي بمكة

عضو "شورى" تطالب بمعالجة سيطرة بعض الجنسيات على تخصصات معينة في السوق

عضو "شورى" تطالب بمعالجة سيطرة بعض الجنسيات على تخصصات معينة في السوق

سوقها يتمدّد بالمملكة.. حضور فاعل لـ"الغذاء والدواء" بـ"الدولي لمنتجات التجميل"

سوقها يتمدّد بالمملكة.. حضور فاعل لـ"الغذاء والدواء" بـ"الدولي لمنتجات التجميل"

شبكة عيون الإخبارية