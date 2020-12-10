رئيس جامعة شقراء يصدر قراراً بإنشاء وحدة "تم" لقياس الإنجاز في إدارات الجامعة

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لتحقيق رؤية المملكة 2030 التي تؤكد على ممارسة الأعمال وفق أعلى مستويات الجودة

انطلاقاً من حرص الجامعة على الأداء والإنجاز العمليّ المتكامل؛ أصدر رئيس جامعة شقراء الأستاذ الدكتور علي بن محمد السيف قرارًا بإنشاء وحدة قياس الإنجاز، بمسمى "تمّ".

وتعدّ الوحدة الجهة المختصّة بقياس الإنجاز لدى كافّة إدارات الجامعة وجهاتها واستكمالها، وإجراء الاتصالات اللازمة للتحقق من ذلك، إضافةً إلى إعداد التقارير الدورية المعنية بنتائج قياس الإنجاز للعرض والاستكمال.

كما أنّها ستُسهم في قياس درجة النجاح في تحقيق الجودة المنشودة، ومدى التحسن في مستوى تقديم الخدمات لجميع المستفيدين داخل وخارج الجامعة.

ومن ثمّ تساعد في الوقوف على الجوانب الإيجابية للأداء ؛ والاستفادة منها لتحسينه مستقبلاً.

وبادرت الجامعة بإنشائها حرصاً على تحقيق رؤية المملكة 2030، التي تركز على ضرورة ممارسة الأعمال وفق أعلى مستويات الجودة من خلال اتخاذ كل ما هو ممكن لتفعيل معايير عالية لمتابعة مستوى الإنجاز في العمل وتحقيق الجودة المأمولة.