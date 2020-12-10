"عاش وحيدًا ومات قتيلًا".. العملات اليونانية وراء مقتل دجال بمنزله في المنوفية

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مصراوي Masrawy

المنوفية- أحمد الباهي:

عاش المسن وحيدًا داخل منزله بقرية طنبدي في شبين الكوم بالمنوفية، واعتاد ممارسة أعمال الدجل والشعوذة وأشاع بين الأهالي أنه رجل مبروك قادر على حل المشاكل، وتهامس الناس حول الثروة التي جمعها من وراء ذلك، ما دفع اللصوص إلى التفكير في سرقته، إلى أن استيقظ شقيقه ذات صباح ووجد أخوه جثة هامدة.

أسرع شقيق المجني عليه وتقدم ببلاغ إلى مركز شرطة شبين الكوم، وجرى تشكيل فريق بحث بقيادة الرائد محمد المغربي رئيس المباحث.

وكشفت التحريات أن المجني عليه "ع.ع.ع"، يعيش وحيدًا فليس لديه زوجة أو أبناء، وأنه اعتاد ممارسة أعمال الدجل والشعوذة.

وتبين أن المتهمين أوهموه بأنهم في حاجة إليه لحل مشكلة خاصة بأحدهم، وتوجهوا إلى منزله وعقب السماح لهم بالدخول، أمسك به اثنين منهم، وقيدوه ووضعوا لاصق على فمه، وأغلقوا أنفه حتى مات، واستولوا على مبلغ مالي "عُملات يونانية"، وهاتف محمول كان بحوزة القتيل.

وجرى تحديد هوية المتهمين، وتبين أن من بينهم شاب يدعى "جمال" من أبناء قرية المجني عليه، وعقب القبض عليهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأنهم صرفوا المبلغ المستولى عليه، وبإحالتهم إلى النيابة قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.