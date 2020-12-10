حريق في مستودع بإسبانيا.. ومهاجرون يهربون من النار قفزًا من النوافذ

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مصراوي Masrawy

مدريد- (بي بي سي):

اندلع حريق في مستودع يؤوي مهاجرين في إسبانيا وأسفر عن مقتل اثنين من المهاجرين وإصابة 17 آخرين.

اندلع الحريق في إحدى ضواحي برشلونة حيث يعيش أكثر من 200 مهاجر في ظروف مزرية، حسبما ذكر مجلس مدينة بادالونا التي يقع فيها المستودع. وحذر رجال الإطفاء من انهيار المبنى، وصرّح كزافييه غارسيا ألبيول رئيس بلدية بادالونا أنه انقذ 60 شخصا على الأقل لكن الكثيرين فروا من النوافذ الخلفية.

وأظهرت صور بثها التلفزيون المحلي ووسائل التواصل الاجتماعي ألسنة اللهب الضخمة وهي تتصاعد من المبنى فيما حاول عدة أشخاص الهروب من النوافذ. وقالت وزيرة الصحة الإقليمية ألبا فيرغيس إنّ 17 شخصا على الأقل أصيبوا، من بينهم اثنان في حالة حرجة، وأضافت أن البعض أصيبوا بعد قفزهم من المبنى.

وهرعت 26 سيارة من فرق الإطفاء إلى موقع الحريق الذي لاتعرف أسبابه بعد.