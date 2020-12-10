أخبار عاجلة

بعد تسجيل "سينوفارم" رسمياً.. "الإمارات" تبدأ حملة التلقيح ضد فيروس "كورونا" -
"الزائدي" يستقبل مدير المعهد الثانوي الصناعي بمكة -
عضو "شورى" تطالب بمعالجة سيطرة بعض الجنسيات على تخصصات معينة في السوق -
رئيس ديوان ميركل: مراكز الرعاية النهارية والمدارس هي أول ما سيُفتح مجددا -
كورونا في إسرائيل: تسجيل 1707 إصابة خلال 24 ساعة -
أفغانستان: مقتل إمام مسجد في إقليم فرح على أيدي عناصر من طالبان -
سنغافورة تنتقل للمرحلة الثالثة من استراتيجية مكافحة كورونا في 28 من الشهر الجاري -
أمير الكويت يتسلم رسالة خطية من رئیس الوزراء العراقي -
المانيا: كل أسبوع من الإغلاق يخفض 3.5 مليار من الناتج المحلي الإجمالي -
مقتل 10 من أفراد قوات الأمن في هجوم لحركة طالبان بشمال أفغانستان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الكاظمي: النصر على تنظيم داعش عراقي

Print
الكاظمي: النصر على تنظيم داعش عراقي الكاظمي: النصر على تنظيم داعش عراقي

مصراوي Masrawy

01:59 م الخميس 10 ديسمبر 2020

بغداد - (د ب أ):

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم الخميس أن النصر الذي تحقق على تنظيم داعش "عراقي"، لافتا إلى أن الأصدقاء حول العالم ساعدوا العراق في هذا النصر.

ونقل موقع "السومرية نيوز" العراقي اليوم عن الكاظمي قوله، خلال كلمته مع القيادات الأمنية والعسكرية وجمع من المنتسبين، في مدينة الفلوجة، بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة للنصر على داعش، "في مثل هذا اليوم أيها الأبطال .. سواعدكم وإيمانكم وجذوركم الوطنية العراقية انتزعت النصر على تنظيم داعش الظلامي".

وأكد أن "الانتصار على داعش ليس مجرد انتصار عسكري، بل هو انتصار الحضارة أمام التخلف، التقدم أمام الرجعية، الإنسانية أمام الوحشية، العراق الواحد الموحد أمام التقسيم".

وأضاف أن داعش حاول اختطاف الفلوجة والخالدية والأنبار من العراق ولكن العراق لا يقبل القسمة، والعراق أبيُّ الضيم. والعراق كرامة.. داعش حاول الإساءة الى كرامة العراقيين، فوجد أمامه أبطالاً وصناديد علّموا الإنسانية معنى الكرامة الوطنية".

وأردف قائلا :" أصرّيت أن أكون هنا بينكم، لنقول لكل من يحاول المساس بكرامة العراق أو وحدة أراضيه أو سلامة العراقيين إننا هنا والعراق أكبر منكم".

ووصل الكاظمي في وقت سابق من اليوم إلى مدينة الفلوجة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تحقيقات مصرية تكشف عن مخطط إخواني في الخليج.. نقلوا أموالهم لإيران

تحقيقات مصرية تكشف عن مخطط إخواني في الخليج.. نقلوا أموالهم لإيران

تحقيقات مصرية تكشف عن مخطط إخواني في الخليج.. نقلوا أموالهم لإيران

تحقيقات مصرية تكشف عن مخطط إخواني في الخليج.. نقلوا أموالهم لإيران

الست المصرية تكسب.. دعاء صنعت مهنتها وحولت الأوراق لورود

الست المصرية تكسب.. دعاء صنعت مهنتها وحولت الأوراق لورود

"التنمية المحلية" توقع بروتوكول عقد الاستشارات الخاصة بمصرف كتشنر

"التنمية المحلية" توقع بروتوكول عقد الاستشارات الخاصة بمصرف كتشنر

شبكة عيون الإخبارية