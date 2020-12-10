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استطلاع: 60% من الناخبين يعارضون ترشح للرئاسة عام 2024

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استطلاع: 60% من الناخبين يعارضون ترشح ترامب للرئاسة عام 2024 استطلاع: 60% من الناخبين يعارضون ترشح للرئاسة عام 2024
61 % أكدوا أن نتائج الانتخابات الرسمية الأخيرة دقيقة رغم مزاعم التزوير

استطلاع: 60% من الناخبين يعارضون ترشح ترامب للرئاسة عام 2024

كشف استطلاع جديد للرأي أجرته Maristpoll أن 60 بالمائة من الناخبين الأمريكيين لا يريدون أن يترشح الرئيس دونالد للرئاسة مرة أخرى في عام 2024.


ووجد الاستطلاع أن 32 بالمائة فقط من المشاركين يعتقدون أن ترامب يجب أن يترشح لولاية ثانية، غير متتالية.

فيما قال غالبية الجمهوريين إنهم سيدعمون ترشح ترامب في عام 2024، لكن النسبة تبلغ 67 بالمائة، وهي أقل بكثير من نسبة التأييد البالغة 90 بالمائة التي تمتع بها داخل حزبه خلال الانتخابات الأخيرة.

ووفق اليوم كما أن 65 في المائة من المشاركين في الاستطلاع قالوا إنه على ترامب التنازل للمرشح الديمقراطي جو بايدن، وقال 61 في المائة إنه على الرغم من مزاعمه المتكررة بشأن تزوير الانتخابات، فإن النتائج الرسمية دقيقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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