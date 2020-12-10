"إغاثي الملك سلمان" يسلّم 100 طن أغذية لمتضرري الفيضانات بالنيجر

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تشمل مدن "تاوا ومرادي وزيندر وديفا".. ويستفيد منها 18,600 فرد

سلّم فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، مائة طن من المواد الغذائية للمتضررين من الفيضانات في جمهورية النيجر.

وحضر التسليم ممثل وزارة العمل الإنساني وإدارة الكوارث شريف كاكا، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى النيجر تركي بن ناجي العلي، ومندوب من وزارة المالية، وفريق المركز، بمقر مستودعات وزارة العمل الإنساني وإدارة الأزمات في العاصمة نيامي، وستشمل المساعدات المقدمة مدن تاوا ومرادي وزيندر وديفا يستفيد منها 18,627 فردًا.

وقال السفير "العلي": إن هذه المساعدات تأتي في ظل الدور الإنساني المعهود لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين بتقديم يد العون والمساعدة للمحتاجين في مختلف دول العالم للتخفيف من معاناتهم، مشيدًا بمتانة العلاقات الأخوية التي تربط بين المملكة والنيجر.

وعبّر ممثل وزارة العمل الإنساني وإدارة الكوارث، شريف كاكا، عن الشكر والتقدير لحكومة المملكة على تقديم المساعدات للمتضررين من الفيضانات في مختلف مدن النيجر التي تعكس العلاقات الطيبة بين البلدين.

تأتي هذه المساعدات في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للدول والشعوب الشقيقة والصديقة.

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية