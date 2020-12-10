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رئيس الجهاز: استقبال طلاب معهد العبور العالي للهندسة والتكنولوجيا لزيارة مشروعات القاهرة الجديدة

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رئيس الجهاز: استقبال طلاب معهد العبور العالي للهندسة والتكنولوجيا لزيارة مشروعات القاهرة الجديدة رئيس الجهاز: استقبال طلاب معهد العبور العالي للهندسة والتكنولوجيا لزيارة مشروعات القاهرة الجديدة

مصراوي Masrawy

02:07 م الخميس 10 ديسمبر 2020

كتب- محمد عبدالناصر:

صرح المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بأنه تم استقبال طلاب الفرقة الخامسة بقسم الهندسة المعمارية بمعهد العبور العالي للهندسة والتكنولوجيا، للتعرف على أهم مشروعات الإسكان بالمدينة، وذلك برفقة الدكتور ماجد منير، رئيس قسم الهندسة المعمارية بالمعهد، والمهندس طارق فرج، مدير الإسكان، والمهندس عنتر الدمرداش، مدير الخدمات.

وأضاف المهندس أمين غنيم، أن الطلاب زاروا مواقع العمل بمشروعات الإسكان بالمدينة، وتشمل (JANNA للإسكان الفاخر – دار – سكن مصر للإسكان المتوسط) بمنطقة الأندلس بالتجمع الثالث، حيث أبدى الطلاب إعجابهم الشديد بما تم تنفيذه من أعمال، وتبادلوا المناقشات مع مسئولى المشروعات بالمواقع.

كما قام الطلاب بمشاهدة مراحل العمل على الطبيعة والاستماع لشرح من مهندسي الجهاز وشركات الطرق، حول خطوات تنفيذ الأعمال المدنية

وأوضح المهندس أمين غنيم، أن الهدف من تنظيم الزيارات لطلاب كليات الهندسة بالجامعات المصرية والمعاهد، للمشروعات القومية الكبرى التى يتم تنفيذها على أرض مصر حالياً، هو غرس روح الانتماء فى نفوس طلابنا، وتعريفهم بالمشروعات التنموية والخدمية التى يتم تنفيذها حاليا على أرض الواقع، وكذا إكساب الطلاب من كليات الهندسة خبرات عملية، وبناء جيل من المهندسين المتميزين فى كافة المجالات، من أجل الاعتماد عليهم فى استمرار النهضة العمرانية التى تشهدها مصر حالياً.​​

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