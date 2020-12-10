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الرقابة الإدارية: إجراءات حاسمة لمواجهة الفساد

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الرقابة الإدارية: إجراءات حاسمة لمواجهة الفساد الرقابة الإدارية: إجراءات حاسمة لمواجهة الفساد

مصراوي Masrawy

01:57 م الخميس 10 ديسمبر 2020

كتب- محمد نصار:

قال اللواء وائل أمين رئيس مكتب هيئة الرقابة الإدارية بالقاهرة، إن في عهد الرئيس عبدالفتاح ، اتخذت إجراءات حاسمة لمكافحة الفساد في إطار تنفيذ رؤية مصر ٢٠٣٠ باعتبارها من أهم التحديات التي تواجه التنمية الشاملة.

جاء ذلك خلال مؤتمر مكافحة الفساد، الذي عقدته محافظة القاهرة وهيئة الرقابة الإدارية صباح اليوم تحت عنوان "متحدون على مكافحة الفساد" ضمن فعاليات اليوم العالمي لمكافحة الفساد ٢٠٢٠ والذي يقام في التاسع من ديسمبر من كل عام.

وأوضح رئيس مكتب هيئة الرقابة الإدارية بالقاهرة خلال المؤتمر عددًا من الموضوعات التي تتعلق بتعريف الفساد وسبل مكافحته والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتى تهدف إلى مكافحة الفساد فى المجتمع المصري من خلال وضع الأهداف والسياسات والبرامج والآليات التي تكفل محاصرته بالإضافة إلى استعراض أنواع الفساد سواء الإدارى أو الذى يؤثر على النواحي الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد أن هيئة الرقابة الإدارية، تسعى لمنع الفساد بدور استباقي، مؤكدًا أن اهتمام الدولة بالتحول للحوكمة والتعامل الإلكتروني ضيق سبل الفساد على الخارجين على القانون، بالإضافة إلى أهمية التوعية بمكافحة الفساد، على مستوى الفرد والمجتمع.​

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مصراوي Masrawy

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