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الإعلامي محمد نشأت يعلن تعافيه من

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الإعلامي محمد نشأت يعلن تعافيه من فيروس كورونا الإعلامي محمد نشأت يعلن تعافيه من

مصراوي Masrawy

01:49 م الخميس 10 ديسمبر 2020

كتب- مصراوي:

أعلن الإعلامي محمد نشأت، تعافيه من بعد ثبوت سلبية المسحة الثانية التي أجراها، على أن يعود قريبا للراديو 9090 وقناة النهار.

وقال نشأت في تصريحات عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "وكان فضل الله عظيما.. والحمد لله سلبي كورونا بعد المسحة الثانية، وجوايا طاقة حب غير طبيعية لناس كتير أوي، وممتن جدا لكل كومنت وكل رسالة وكل مكالمة جاتلي من حضراتكم جميعا، والشدائد دي والله فضل كبير أوي من ربنا لإعادة اكتشاف نفسك واكتشاف كل من حولك".

وأضاف: "وقريبا بإذن الله عودة لاستئناف عملى بالراديو 9090 وما وراء البرنامج على شاشة النهار باذن الله.. حقيقى حقيقى أنا متشكر لحضراتكم بعد ربنا سبحانه وتعالى .. الحمد لله".

وكان قد أعلن محمد نشأت إصابته بفيروس كورونا المستجد مطلع شهر ديسمبر الجاري.

كورونا.. لحظة بلحظة

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كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

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