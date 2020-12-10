فتح باب الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية بجامعتي بني سويف والمنوفية

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بني سويف-حمدي سليمان:

انطلقت اليوم الخميس انتخابات اتحاد الطلاب للعام الجامعي 2020/2021، بعدد من الكليات على مستوى الجمهورية، وعلى رأسها كليات جامعة المنوفية، وبني سويف.

وانطلقت اليوم انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة المنوفية، تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة، وتستمر حتى 24 ديسمبر الحالي، طبقًا للجدول الزمني الذي اعتمده الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي.

وشكلت اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات برئاسة الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة والدكتورة نانسي أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وفي بني سويف بدأ طلاب جامعة بني سويف، اليوم الخميس، في سحب استمارات التقدم لانتخابات الاتحادات الطلابية، وسط إجراءات احترازية مشددة، وإشراف من قطاع شئون التعليم والطلاب، والإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة.

وأكد الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، أن إدارات رعاية الشباب بالكليات استقبلت الطلاب المتقدمين للترشح، ووفرت لهم كافة التسهيلات، وجرى تسليم استمارات الترشح للطلاب، بعد التأكد من توافر كافة الشروط المعلن عنها.