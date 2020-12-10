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رئيس جامعة الإسكندرية: تشهد نقلة نوعية في محاربة الفساد

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رئيس جامعة الإسكندرية: مصر تشهد نقلة نوعية في محاربة الفساد رئيس جامعة الإسكندرية: تشهد نقلة نوعية في محاربة الفساد

مصراوي Masrawy

02:00 م الخميس 10 ديسمبر 2020

الإسكندرية- محمد عامر:

أكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، أن تشهد نقلة نوعية كبيرة في مجال مواجهة الفساد ومكافحة جرائمه، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح .

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها جامعة الإسكندرية، اليوم الخميس، بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، تحت عنوان "متحدون على مكافحة الفساد"، تزامنًا مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بكلية التمريض.

وأضاف قنصوة، أن جامعة الإسكندرية لم تكن لتنفصل عن رؤية مصر 2030، ومشكلات المجتمع المصري، والتي من أهمها مكافحة الفساد بكل أشكاله وأنواعه، لذا فإن الجامعة تلتزم باتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية لنشر قيم النزاهة والشفافية والتوعية بمخاطر الفساد.

وأكد رئيس الجامعة، أنه لابد من تكاتف الجهود لمحاربة الفساد داخل كل المؤسسات للوصول إلى معدلات نمو مرتفعة، مضيفًا أن جزء من محاربة الفساد أن تكون الجامعة ذكية مستدامة.

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