فتح باب الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة بنها

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القليوبية- أسامة علاء الدين:

فتحت مكاتب رعاية الشباب بكليات جامعة بنها، اليوم الخميس، باب التقدم واستقبال طلبات الترشح لانتخابات اتحادات الطلاب للعام الدراسي الجديد 2020- 2021.

وقال الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، في بيان له اليوم، إنه يجري إعلان الكشوف المبدئية للمرشحين يوم الأحد 13 من شهر ديسمبر الجاري على أن يجري تلقي الطعون الاثنين 14 ديسمبر وفحصها في اليوم التالي مباشرة، وإعلان الكشوف النهائية الأربعاء 16 ديسمبر، على أن تبدأ الدعاية الانتخابية يوم الخميس 17 ديسمبر، وانتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم الأحد 20 ديسمبر والإعادة في اليوم التالي.

وأضاف السعيد، أنه جرى تشكيل لجنة مركزية بإدارة الجامعة للإشراف على الانتخابات بمراحلها المختلفة برئاسة الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأشار رئيس جامعة بنها، أنه جرى تشكيل لجان فرعية بكليات الجامعة للمتابعة، والإشراف على الانتخابات وتذليل العقبات، تضم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وعدد من أعضاء هيئة التدريس ورعاية الشباب وعدد من الطلاب غير المرشحين.