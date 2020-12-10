فحص 652 ألف مواطن ضمن مبادرة "100 مليون صحة" في البحيرة

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مصراوي Masrawy

البحيرة- أحمد نصرة:

أجرى 652 ألف مواطن في البحيرة، فحصًا طبيًا ضمن مبادرة 100 مليون صحة، منذ انطلاقها في سبتمبر الماضي وحتى اليوم الخميس، بهدف الاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي والحد من مضاعفات الأمراض المزمنة، مثل مرض السكري، وارتفاع ضغط الدم، والسمنة.

وقال الدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة، إن الخدمة الطبية تقدم من خلال 164 موقعًا بوحدات ومراكز صحة الأسرة، بالإضافة إلى 38 فريقًا متحركًا و47 موقعًا ثابتًا بخلاف وحدات ومراكز صحة الأسرة.

وأضاف أن المبادرة تستهدف المواطنين من سن 40 عامًا فأكثر، لافتًا إلى أن الفرق تعمل طوال أيام الأسبوع من 9 صباحًا وحتى 9 مساءً، وتستمر حتى نهاية ديسمبر المقبل.