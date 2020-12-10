سور الأزبكية للكتاب بالأقصر يهدي دورته الأولى لروح الكاتب نبيل فاروق

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مصراوي Masrawy

الأقصر– محمد محروس:

أهدى القائمون على معرض سور الأزبكية للكتاب بالأقصر، الدورة الأولى للمعرض، والتي تنطلق مساء اليوم الخميس وتستمر حتى السبت المقبل، بالمركز الدولي لتطوير التعليم، لروح الكاتب القدير الدكتور نبيل فاروق الذي وافته المنية أمس، تقديرًا لإسهامات الكاتب وإثرائه الحياة الثقافية العربية بشكل عام والمصرية بشكل خاص.

ويشمل المعرض فعاليات ثقافية وعروض فنية ومسابقات مختلفة في الشعر والموسيقى والأدب وورش عمل مسرح وكتابة نصوص مسرحية، بجانب معرض للأعمال اليدوية، ويشارك في فعاليات المعرض عددًا من الفنانين والشعراء، ويشارك الشاعر أحمد العراقي بأمسية شعرية، والكاتب والروائي عصام أمين في فعالية ثقافية.

ويتضمن المعرض الإعلان عن الفائزين في مسابقة تصميم غلاف كتاب للأطفال من 8 سنوات لـ15 عامًا، ويحكم في المسابقة كلًا من الدكتور أحمد جمال عيد، أستاذ الجرافيك بكلية الفنون الجميلة ومستشار رئيس جامعة الأقصر، للأنشطة الثقافية، والفنان التشكيلي وائل نور.