أخبار عاجلة

بعد تسجيل "سينوفارم" رسمياً.. "الإمارات" تبدأ حملة التلقيح ضد فيروس "كورونا" -
"الزائدي" يستقبل مدير المعهد الثانوي الصناعي بمكة -
عضو "شورى" تطالب بمعالجة سيطرة بعض الجنسيات على تخصصات معينة في السوق -
رئيس ديوان ميركل: مراكز الرعاية النهارية والمدارس هي أول ما سيُفتح مجددا -
كورونا في إسرائيل: تسجيل 1707 إصابة خلال 24 ساعة -
أفغانستان: مقتل إمام مسجد في إقليم فرح على أيدي عناصر من طالبان -
سنغافورة تنتقل للمرحلة الثالثة من استراتيجية مكافحة كورونا في 28 من الشهر الجاري -
أمير الكويت يتسلم رسالة خطية من رئیس الوزراء العراقي -
المانيا: كل أسبوع من الإغلاق يخفض 3.5 مليار من الناتج المحلي الإجمالي -
مقتل 10 من أفراد قوات الأمن في هجوم لحركة طالبان بشمال أفغانستان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

سور الأزبكية للكتاب بالأقصر يهدي دورته الأولى لروح الكاتب نبيل فاروق

Print
سور الأزبكية للكتاب بالأقصر يهدي دورته الأولى لروح الكاتب نبيل فاروق سور الأزبكية للكتاب بالأقصر يهدي دورته الأولى لروح الكاتب نبيل فاروق

مصراوي Masrawy

01:50 م الخميس 10 ديسمبر 2020

الأقصر– محمد محروس:

أهدى القائمون على معرض سور الأزبكية للكتاب بالأقصر، الدورة الأولى للمعرض، والتي تنطلق مساء اليوم الخميس وتستمر حتى السبت المقبل، بالمركز الدولي لتطوير التعليم، لروح الكاتب القدير الدكتور نبيل فاروق الذي وافته المنية أمس، تقديرًا لإسهامات الكاتب وإثرائه الحياة الثقافية العربية بشكل عام والمصرية بشكل خاص.

ويشمل المعرض فعاليات ثقافية وعروض فنية ومسابقات مختلفة في الشعر والموسيقى والأدب وورش عمل مسرح وكتابة نصوص مسرحية، بجانب معرض للأعمال اليدوية، ويشارك في فعاليات المعرض عددًا من الفنانين والشعراء، ويشارك الشاعر أحمد العراقي بأمسية شعرية، والكاتب والروائي عصام أمين في فعالية ثقافية.

ويتضمن المعرض الإعلان عن الفائزين في مسابقة تصميم غلاف كتاب للأطفال من 8 سنوات لـ15 عامًا، ويحكم في المسابقة كلًا من الدكتور أحمد جمال عيد، أستاذ الجرافيك بكلية الفنون الجميلة ومستشار رئيس جامعة الأقصر، للأنشطة الثقافية، والفنان التشكيلي وائل نور.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تحقيقات مصرية تكشف عن مخطط إخواني في الخليج.. نقلوا أموالهم لإيران

تحقيقات مصرية تكشف عن مخطط إخواني في الخليج.. نقلوا أموالهم لإيران

تحقيقات مصرية تكشف عن مخطط إخواني في الخليج.. نقلوا أموالهم لإيران

تحقيقات مصرية تكشف عن مخطط إخواني في الخليج.. نقلوا أموالهم لإيران

الست المصرية تكسب.. دعاء صنعت مهنتها وحولت الأوراق لورود

الست المصرية تكسب.. دعاء صنعت مهنتها وحولت الأوراق لورود

"التنمية المحلية" توقع بروتوكول عقد الاستشارات الخاصة بمصرف كتشنر

"التنمية المحلية" توقع بروتوكول عقد الاستشارات الخاصة بمصرف كتشنر

شبكة عيون الإخبارية