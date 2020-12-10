محافظ القاهرة: التحول الرقمي المميكن البداية الصحيحة لمكافحة الفساد

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مصراوي Masrawy



كتب- محمد نصار:

شارك اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، في مؤتمر مكافحة الفساد الذي عقدته محافظة القاهرة وهيئة الرقابة الإدارية صباح اليوم تحت عنوان "متحدون على مكافحة الفساد" ضمن فعاليات اليوم العالمي لمكافحة الفساد ٢٠٢٠ والذي يقام في التاسع من ديسمبر من كل عام.

حضر المؤتمر ممثلي هيئة الرقابة الإدارية والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، وحسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وكرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام، ورؤساء مجالس إدارات صحف الأهرام والأخبار والجمهورية، ومحمد الأتربي رئيس بنك مصر، واللواء محمد عزي مساعد وزير التخطيط، والقمص سيرجيوس سيرجيوس ممثل الكنيسة الأرثوذكسية.

وقال محافظ القاهرة، في كلمته، إن اليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي يحييه العالم في التاسع من ديسمبر من كل عام يهدف إلى التأكيد على مكافحة مظاهر الفساد باعتباره من أهم التحديات التي تواجه جهود التنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن الفساد هو إساءة استغلال السلطة المخولة لتحقيق مكاسب خاصة والتي تؤدي إلى تغيير هيبة دولة القانون وانعدام ثقة المواطن وغياب العدالة الاجتماعية.

وأضاف المحافظ، أنه في غضون عام 2014 وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بوضع استراتيجية التنمية والبناء للدولة المصرية الحديثة ووضع رؤية مصر 2030، وبدأت أجهزة ومؤسسات الدولة وفي مقدمتها هيئة الرقابة الإدارية في وضع الرؤية المتكاملة لمكافحة الفساد، مشيرًا إلى أن ما حققته الدولة المصرية من إنجازات على مدار السنوات الستة الماضية ما كان ليتحقق إلا من خلال الرئيس وإرادة قوية توفر رؤية واضحة لتحقيق متطلبات الدولة التي تريد تحقيق تنمية مستدامة لصالح المواطنين.

وأكد المحافظ، أن خطة الدولة نحو التحول الرقمي المميكن والشمول المالي والدفع الإلكتروني جاءت كأحد البدايات الصحيحة لمكافحة الفساد، إلى جانب مواطن يبني وطنه في ظل نظم رشيدة ورؤية مستنيرة تضمن الحقوق والعدالة وتحقق النزاهة وتوضح الآثار السلبية التي يسببها الفساد.

واستعرض المحافظ في كلمته الأسباب، التي أدت إلى ظهور الفساد ومنها عدم تحديث القوانين والتشريعات التي تعمل بها الإدارة المحلية، وغياب التدريب والتأهيل المستمر للقيادات الإدارية المحلية، وعدم وجود دليل إجراءات لإدارات الحكم المحلي، مع التحول للمركزية الشديدة، بالإضافة إلى وجود مخططات عامة وعدم وجود مخططات تفصيلية للبناء، والافتقار إلى المؤشرات لقياس الفعالية في مواجهة الفساد.

وأضاف المحافظ أنه تم الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في ديسمبر عام 2014 والتي اعتمدت عليها رؤية المحافظة في مكافحة الفساد وتقوم على بنود رئيسية أهمها خلق مجتمع يكافح الفساد يؤمن بثقافة الشفافية والنزاهة والعدل والولاء بدعم من أجهزة إدارية فعالة، ودعم سياسات حوكمة الإدارة المحلية للحد من الفساد بما يدعم تطبيق الدستور المصري وتوجيهات الدولة، إلى جانب تطوير منظومة العمل الإداري.

وفي هذا الإطار تم بمحافظة القاهرة تطوير العديد من المراكز التكنولوجية و إطلاق الخدمات الإلكترونية للمواطنين حيث تم تطوير وافتتاح المراكز التكنولوجية لعدد 15 حي ثم توقيع بروتوكولات تعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتنمية المحلية ومركز الدفع والتحصيل الإلكتروني، وتم إطلاق الخدمات الإلكترونية للمواطنين لعدد 41 خدمة على سبيل التجريب وربط الأكواد المؤسسية وإعداد دليل نموذجي موحد للإيرادات لتسهيل عملية التحصيل الإلكتروني ومراجعة تطبيق المحليات الموحد للتأكد من مطابقته لدليل الإجراءات الموحد للخدمات في القاهرة والذي يتضمن (المعايير والنماذج والاشتراطات)، بالإضافة إلى توقيع عقد مع شركة فوري لتحصيل المدفوعات والخدمات، ثم توقيع عقد مع شركة تكنولوجيا لتشغيل المنشآت المالية وتطوير عدد 6 ادارات، إلى جانب عقد دورات تدريبية للعاملين لتعريفهم بخطورة الفساد وتداعياته على التنمية الاقتصادية وتأهيل كوادر قادرة على مكافحة الفساد ونشر قيم النزاهة.

وأشار المحافظ إلى أن محافظة القاهرة عاصمة التحديات حيث يبلغ عدد سكانها ما يقارب 11 مليون نسمة وتنقسم إلى 38 حى ، وهو ما يعنى أن محافظة القاهرة تمثل مكاناً رائداً للاستثمار والتنمية إذا ما تم الاستفادة من موقعها المتميز وثرواتها المتنوعة، ورغم جهود المحافظة المستمرة في تحسين حياة المواطن وتوفير الخدمات المختلفة بجودة لائقة، فإن هناك عدد من التحديات التى تواجه القاهر والتي لا يمكن مواجهتها والقضاء عليها الا بدعم الشفافية والنزاهة لدى أجهزة الدولة، ويأتى فى مقدمتها المرور ووسائل النقل، والمباني المخالفة والتعديات على أملاك الدولة وتوفير المسكن الملائم للمواطنين ، والعشوائيات، وفرص الاستثمار ، والحفاظ على المباني التراثية.

وأكد محافظ القاهرة أن مكافحة الفساد لا تأتي إلا من خلال الوازع الدينى والأخلاقى والضمير الوطنى على المستوى الفردى والجماعى من خلال مؤسسات الدولة وعلى رأسها دار الإفتاء المصرية والكنيسة ، ومن أسرة مصرية تربي أجيال تتحلى بالقيم الفاضلة وهو دور هام تقوم به عظيمات مصر وتسهم فيه بجهد كبير المجلس القومى للمرأة .

وأوضح المحافظ أن الدور الوطني الذي تقوم به البنوك المصرية والمؤسسات الاقتصادية في حوكمة الاقتصاد المصري كل ذلك واهدافة لا يؤتي ثماره إلا من خلال إعلام وطنى يعرف مسئولياته لتوعية المواطنين بضرورة مكافحة الفساد على كافة اصعدة المجتمع وتحويله إلى ثقافة عامة وليس فقط باعتبار الفساد ممارسة ضارة داخل جهاز الدولة الإدارى ولكن ومن خلال تعاون كل مؤسسات الدولة وعلى رأسها جهاز رقابى هام أوكل له تلك المسئولية هو هيئة الرقابة الإدارية.