آفة اجتماعية كارثية.. مفتي الجمهورية: الإسلام حارب الطبقية والفساد

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد نصار:

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن الفساد ظاهرة تعاني منها الإنسانية والمجتمعات وهي آفة اجتماعية ضارة وكارثية مما دعا جميع مؤسسات الدولة التعاون من أجل القضاء عليها، مشيرًا إلى تعدد الأجهزة الرقابية لمكافحة الفساد منها هيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات والأموال العامة وغيرها الكثير.

وأكد مفتي الجمهورية، خلال مؤتمر مكافحة الفساد الذي أقامته محافظة القاهرة وهيئة الرقابة الإدارية، أن الإسلام سن عددًا كبيرًا من السنن الوقائية لمكافحة الفساد وتقويم وتربية الفرد، كما اتخذ الإسلام الكثير من التدابير الاحترازية لمنع الفساد، من بينها مكافحة الفقر وغياب المحاسبة وجشع النفوس.

ونوه المفتي بأن الإسلام حارب الطبقية فلا يوجد فرق بين أعجمي وعربي أو أبيض واسود والعدل هو أساس الإسلام كما جرم كل صور الفساد وحرم السرقة والرشوة ولعن الراشي والمرتشي، وأمر بمواجهة ومكافحة الفساد، ومن أول وسائل مكافحة الفساد هو التوعية بخطورته وما يترتب عليه ومحاربة الجهل وأكد مفتى الجمهورية على ضرورة تطوير الخطاب الإعلامى عند تناول هذه القضية، وعقد دورات تدريبية للإعلاميين والخطباء على كشف ذلك ونشر التوعية بالمؤسسات التعليمية ونشر التوعية.

وأشار إلى أن دار الإفتاء وقفت في مقدمة المؤسسات التي واجهت الفساد حيث أصدرت الفتاوى التي تحذر وتحرم التعدي على المال العام وغيرها من ظواهر الفساد.​