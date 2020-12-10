رئيس الوزراء يصدر قرارا بالموافقة على عرض 84 قطعة أثرية بمتحف بالسعودية

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد نصار:

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالموافقة على عرض عدد من القطع الأثرية بمعرض "شطر المسجد" بمتحف إثراء بمدينة الظهران السعودية.

وبحسب القرار، سيتم عرض 84 قطعة أثرية بالمتحف في الفترة من 28 نوفمبر 2020 حتى 30 نوفمبر 2022 متضمنة مدد الإعداد والتغليف والنقل والشحن.

ونص القرار على أن تكون القطع الأثرية تحت الإشراف المباشر والسيطرة الكاملة لوزارة السياحة والآثار من تاريخ بدء الإعداد للمعرض بجمهورية مصر العربية وحتى عودتها سالمة إلى أماكنها، وتتولى وزارة السياحة والآثار اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لنقل القطع الأثرية وعرضها مع اتخاذ كافة الضمانات اللازمة لصيانتها وإعادتها سالمة.