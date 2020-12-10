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الرئيس العراقي يتسلم رسالة خطية من نظيره الفلسطيني

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الرئيس العراقي يتسلم رسالة خطية من نظيره الفلسطيني الرئيس العراقي يتسلم رسالة خطية من نظيره الفلسطيني

مصراوي Masrawy

01:36 م الخميس 10 ديسمبر 2020

بغداد - أ ش أ

أعلنت رئاسة الجمهورية العراقية، اليوم الخميس، عن تسلم الرئيس العراقي برهم صالح، رسالة خطية من نظيره الفلسطيني محمود عباس، بشأن مستجدات الوضع في فلسطين والتطورات على الصعيد الدولي.

وذكرت الرئاسة العراقية - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" - أن صالح استقبل اليوم الخميس، في قصر السلام ببغداد، مبعوث الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب".

وأضافت أن جربيل الرجوب سلم، في مستهل اللقاء، رئيس العراق، رسالة خطية من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، حول مستجدات الوضع الفلسطيني والوضع الدولي.. مشيرة إلى أنه تم خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية والروابط المشتركة بين العراق وفلسطين، وضرورة العمل على تطويرها والارتقاء بها؛ بما يخدم تطلعات الشعبين الشقيقين، فضلاً عن مناقشة تعزيز التعاون والتنسيق في المجالات كافة.

وأشار البيان إلى أن اللقاء شهد التأكيد على ضرورة بذل الجهود لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق وحقوقه المشروعة في دولته المستقلة، ونيله كامل حقوقه المشروعة.

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