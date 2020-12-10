بالصور.. وصول 1728 سيارة زيرو و8 عربات مترو ميناء الإسكندرية

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الإسكندرية- محمد عامر:

قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، إن الميناء استقبل اليوم الخميس، العبارة "Globus Sky" وعلى متنها 1728 سيارة ملاكي زيرو، و27 أتوبيس، و8 عربات مترو.

وأضاف الغندور، في بيان له اليوم، أن جميع الإدارات العاملة داخل الميناء تنسق مع جميع الجهات المختصة لتسهيل وتسريع دخول وخروج البضائع والسفن والشاحنات، لتقليل مدة بقاء السفن والبضائع.

وشهد الميناء نشاطًا اليوم الخميس في حركة العمل، وتواجدت بالميناء 72 سفينة، وجرى دخول وخروج 11627 شاحنة عامة من وإلى الميناء خلال الـ 24 ساعة الماضية، كما خرجت من الميناء 22 عربة قطار محملة بـ 1600 طن قمح متجة إلى المطاحن بالقاهرة.

كما جرى تفريغ بضائع واردة تزن 116023 طن، وشحن بضائع صادرة تزن 23930 طن، وبلغ عدد الحاويات الصادرة 343 حاوية، بينما بلغ عدد الواردة 1585 حاوية، فيما بلغت البضائع المتداولة خلال اليوم 139 ألف و953 طنًا.