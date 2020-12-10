أخبار عاجلة

بعد تسجيل "سينوفارم" رسمياً.. "الإمارات" تبدأ حملة التلقيح ضد فيروس "كورونا" -
"الزائدي" يستقبل مدير المعهد الثانوي الصناعي بمكة -
عضو "شورى" تطالب بمعالجة سيطرة بعض الجنسيات على تخصصات معينة في السوق -
رئيس ديوان ميركل: مراكز الرعاية النهارية والمدارس هي أول ما سيُفتح مجددا -
كورونا في إسرائيل: تسجيل 1707 إصابة خلال 24 ساعة -
أفغانستان: مقتل إمام مسجد في إقليم فرح على أيدي عناصر من طالبان -
سنغافورة تنتقل للمرحلة الثالثة من استراتيجية مكافحة كورونا في 28 من الشهر الجاري -
أمير الكويت يتسلم رسالة خطية من رئیس الوزراء العراقي -
المانيا: كل أسبوع من الإغلاق يخفض 3.5 مليار من الناتج المحلي الإجمالي -
مقتل 10 من أفراد قوات الأمن في هجوم لحركة طالبان بشمال أفغانستان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

لمكافحة "كورونا".. لجنة لمتابعة إغلاق مراكز الدروس الخصوصية بالإسكندرية

Print
لمكافحة "كورونا".. لجنة لمتابعة إغلاق مراكز الدروس الخصوصية بالإسكندرية لمكافحة "كورونا".. لجنة لمتابعة إغلاق مراكز الدروس الخصوصية بالإسكندرية

مصراوي Masrawy

01:32 م الخميس 10 ديسمبر 2020

الإسكندرية - محمد عامر:

أعلن الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية اليوم الخميس، تشكيل لجنة تختص بمتابعة غلق مراكز الدروس الخصوصية، في ظل اتخاذ إجراءات مكافحة انتشار المستجد "كوفيد 19".

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، في بيان له اليوم، أن اللجنة ستمارس عملها في ضوء القرار رقم "٧٠٨ لسنة ٢٠٢٠"، الصادر عن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

ولفت سعد، إلى أن القرار ينص على تشكل لجنة برئاسة مدير الإدارة العامة للمتابعة، وعضوية كل من مدير عام الإدارة التعليمية، ونائب رئيس الحي المختص، وعضو من الشئون القانونية بالإدارة التعليمية المختصة، وعضو من مديرية القوى العاملة ومندوب من قسم الشرطة.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أن اللجنة تختص بالمرور على كافة المراكز التعليمية ومقار الدروس الخصوصية بنطاق الحي التابع لها واتخاذ اللازم.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
تحقيقات مصرية تكشف عن مخطط إخواني في الخليج.. نقلوا أموالهم لإيران

تحقيقات مصرية تكشف عن مخطط إخواني في الخليج.. نقلوا أموالهم لإيران

تحقيقات مصرية تكشف عن مخطط إخواني في الخليج.. نقلوا أموالهم لإيران

تحقيقات مصرية تكشف عن مخطط إخواني في الخليج.. نقلوا أموالهم لإيران

الست المصرية تكسب.. دعاء صنعت مهنتها وحولت الأوراق لورود

الست المصرية تكسب.. دعاء صنعت مهنتها وحولت الأوراق لورود

8 الصبح - " الصحة " تسجل 486 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 22 وفاة وخروج 165 متعافيا

8 الصبح - " الصحة " تسجل 486 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 22 وفاة وخروج 165 متعافيا

شبكة عيون الإخبارية