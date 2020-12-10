لمكافحة "كورونا".. لجنة لمتابعة إغلاق مراكز الدروس الخصوصية بالإسكندرية

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

الإسكندرية - محمد عامر:

أعلن الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية اليوم الخميس، تشكيل لجنة تختص بمتابعة غلق مراكز الدروس الخصوصية، في ظل اتخاذ إجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، في بيان له اليوم، أن اللجنة ستمارس عملها في ضوء القرار رقم "٧٠٨ لسنة ٢٠٢٠"، الصادر عن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

ولفت سعد، إلى أن القرار ينص على تشكل لجنة برئاسة مدير الإدارة العامة للمتابعة، وعضوية كل من مدير عام الإدارة التعليمية، ونائب رئيس الحي المختص، وعضو من الشئون القانونية بالإدارة التعليمية المختصة، وعضو من مديرية القوى العاملة ومندوب من قسم الشرطة.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أن اللجنة تختص بالمرور على كافة المراكز التعليمية ومقار الدروس الخصوصية بنطاق الحي التابع لها واتخاذ اللازم.