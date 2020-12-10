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.. كرة نيزكية متوهجة تحترق فوق جدة والمشهد يبلوره "السفياني"

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بالفيديو.. كرة نيزكية متوهجة تحترق فوق جدة والمشهد يبلوره "السفياني" .. كرة نيزكية متوهجة تحترق فوق جدة والمشهد يبلوره "السفياني"
أحدثت وميضاً قوياً جداً وتفتتت لأجزاء صغيرة قبل أن تصل إلى الأرض

بالفيديو.. كرة نيزكية متوهجة تحترق فوق جدة والمشهد يبلوره

شوهدت، مساء أمس، كرة نيزكية تحترق فوق مدينة جدة عند الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة قادمةً من الشرق متجهة نحو الغرب؛ حيث كانت متوهجة باللون الأخضر وبشكلٍ كبير جداً، وتفتتت إلى أجزاء صغيرة قبل أن تصل إلى الأرض.

وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية آفاق لعلوم الفلك الدكتور شرف السفياني، مزوداً "سبق" بمقطع لذلك الحدث، أن "الكرات النارية نوع من الشهب، أصلها فتات صخري من مخلفات المذنبات والكويكبات، تصل إحجامها إلى حبة الحمص وأكبر قليلاً، تحترق عند دخولها الغلاف الجوي محدثةً وميض قوي جداً يضيء الأرض، وتختلف ألوان الشهب باختلاف المعدن المكون لها".

وأكد "السفياني" أن ما شوهد مساء أمس وتناقل الناس خبره هو شهاب وليس جسماً صناعياً، ومن خلال مسارها فقد تكون هذه الكرة النارية من شهب التوأميات التي تنشط ما بين 7 إلى 14 سبتمبر، من كل عام والتي سوف تبلغ ذروتها فجر الإثنين القادم الموافق 14 ديسمبر 2020.

وبذلك تعتزم الجمعية إقامة أمسية فليكة لرصد هذه الظاهرة بمدينة الطائف فجر الاثنين القادم يُشارك بها عدد من الهواة والمهتمين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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