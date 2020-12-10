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ثبوت تعاطيه الحشيش.. إحالة نجل وزير سابق للجنايات بتهمة دهس شاب بطريق الواحات

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ثبوت تعاطيه الحشيش.. إحالة نجل وزير سابق للجنايات بتهمة دهس شاب بطريق الواحات ثبوت تعاطيه الحشيش.. إحالة نجل وزير سابق للجنايات بتهمة دهس شاب بطريق الواحات

مصراوي Masrawy

01:26 م الخميس 10 ديسمبر 2020

كتب – صابر المحلاوي:

أحالت نيابة أكتوبر أول بإشراف المستشار عبد المجيد القصاص، المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر نجل وزير سابق إلى محكمة الجنايات عقب اتهامه بدهس شاب وقتله على طريق الواحات.

ووجهت النيابة برئاسة المستشار أسامة ربيع رئيس نيابة أكتوبر أول للمتهم تهمة تعاطي المواد المخدرة المقترنة بالقتل الخطأ.

وقررت النيابة إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات بعد ثبوت تعاطيه للمواد المخدرة حيث كشف تقرير المعامل الكيماوية الخاص بعينة دماء المتهم والذي فرغه محمد البنان وكيل أول نيابة أكتوبر أن المتهم يتعاطى مخدر الحشيش فتم إرفاق التقرير بملف القضية وتوجيه تهمة تعاطي المخدرات مع تهمة القتل الخطأ وإحالته لمحكمة الجنايات لنظر كلا التهمتين.

وكشفت التحقيقات أن المجني عليه موظف بنيابة بولاق الدكرور وأن المتهم اصطدم به بسيارته وأطاح بجسده لعدة أمتار من شدة الصدمة ونظرا لسيره بسرعة كبيرة، وأضافت التحقيقات أن تقرير تحليل المخدرات للمتهم صدر بإيجابية العينة بتعاطيه مخدر الحشيش.

كانت كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة وتحقيقات النيابة العامة تفاصيل قتل نجل وزير سابق لشاب بعد الإطاحة به إثر اصطدامه به بسيارته على طريق الواحات.

وأفادت التحريات أن غرفة النجدة تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم على طريق الواحات أسفر عن مصرع شاب، فور إخطار اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة وأمر بانتقال قوات الأمن إلى مسرح الواقعة وتبين من الفحص مصرع شاب يدعى شريف. ا عامل إثر اصطدام سيارة به.

وأضافت التحريات أن المتهم كان يقود سيارته بي ام دبليو وأثناء سيره على طريق الواحات تصادف عبور الشاب المجني عليه فأطاح به لسيره بسرعة كبيرة ما أدى لإصابة الشاب بإصابة خطيرة فارق الحياة على إثرها، راجعت قوات الأمن كاميرات المراقبة وتمكنت من تحديد المتهم والسيارة مرتكبة الحادث وألقت قوة أمنية القبض عليه وتمت إحالته للنيابة العامة.

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