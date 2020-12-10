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البحرية الروسية تجري تدريبات مشتركة مع دول الناتو لأول مرة منذ 10 سنوات

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البحرية الروسية تجري تدريبات مشتركة مع دول الناتو لأول مرة منذ 10 سنوات البحرية الروسية تجري تدريبات مشتركة مع دول الناتو لأول مرة منذ 10 سنوات

مصراوي Masrawy

01:09 م الخميس 10 ديسمبر 2020

موسكو - أ ش أ

أعلن أسطول البحر الأسود التابع للبحرية الروسية، اليوم الخميس، أن سفن البحرية الروسية ستجري تدريبات مشتركة مع دول الناتو لأول مرة منذ 10 سنوات، حيث ستقام المناورات في فبراير 2021 قبالة السواحل الباكستانية.

وأصدر المكتب الصحفي لأسطول البحر الأسود بيانا رسميا قال فيه إنه: "بالإضافة إلى سفن البحرية الباكستانية والبحرية الروسية، ستشارك في تدريبات "أمان 2021" البحرية الأمريكية، والبحرية الملكية لبريطانيا العظمى، والبحرية الصينية".

وأضاف البيان - الذي نقلته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية - "وتشارك في التدريبات الواسعة قوات الدفاع الذاتي للبحرية اليابانية والبحرية التركية والفلبينية، وقطع من البحرية الملكية الماليزية، والبحرية السريلانكية والبحرية الإندونيسية".

وستقام التدريبات والمناورات في فبراير2021 في المياه الإقليمية الباكستانية القريبة من مدينة كراتشي وستشارك البحرية الروسية بفرقاطة وسفينة وقاطرة بالإضافة إلى وحدة مشاة وفرقة لإزالة الألغام في البحر.

وكان أسطول البحر الأسود قد شارك بمناورات مشتركة مع سفن حلف شمال الأطلسي "الناتو" آخر مرة في عام 2011 قبالة سواحل إسبانيا كجزء من تدريبات بولد مونارك.

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