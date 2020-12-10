القوى العاملة: تعيين 29 شابا وتفتيش 140 منشأة بشمال سيناء

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مصراوي Masrawy

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة شمال سيناء 29 شاباً من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وذلك من ضمن 174 شاباً مسجلين من راغبي العمل، فضلا عن صرف 13 ألف جنيه منحة مولود لـ 6 عمال غير منتظمين، ومنحة زواج بمبلغ 2000 جنيه كرعاية اجتماعية وفقاً للائحة المالية لهذه الفئة، كما تم الانتهاء من صرف منحة عيد الأضحى المبارك لـ 267 عاملاً من المسجلين بواقع 133 ألفا و500 جنيه.

وتلقى الوزير، تقريرا بذلك من محمد سالم عبدالمالك، مدير المديرية، عن إنجازات المديرية عن شهر نوفمبر الماضي، أشار فيه إلى أن المديرية استخرجت 25 شهادة قياس مستوى مهارة، و24 رخصة مزاولة حرفة من خلال المكاتب التابعة لها في المحافظة.

وفي مجال التفتيش العمالي، أجرت المديرية، تفتيشا على 140 منشأة، و4 حملات تفتيش شامل، وبحث 4 شكاوى فردية، أما عن السلامة والصحة المهنية فقد قامت بالتفتيش على 9 منشآت يعمل بها 690 عاملا.

كما تابعت المديرية، الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لنحو 7 منشآت، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية، فضلا عن مكاتب التفتيش العمالي.