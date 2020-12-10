القوى العاملة: تحويل 40 مليون جنيه مستحقات الضمان للعمال المصريين المغادرين للأردن

مصراوي Masrawy
01:25 م الخميس 10 ديسمبر 2020
كتب- يوسف عفيفي:
أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة، بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، في تحويل مستحقات الضمان الدفعة الواحدة للمغادرين نهائيا وبلغت مليونين و578 ألفاً و733 دولاراً، أي ما يوازي 40 مليوناً و460 ألفاً و320 جنيها مصريا تقريبا.
وبحسب بيان اليوم، كان الوزير، كلف مكتب التمثيل العمالي بالأردن بمتابعة مستحقات وتعويضات الدفعة الواحدة العمال الذين تقدموا بشكواهم في هذا الشأن في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشكلاتها أولا بأول.
وأوضح الوزير، أنه بمتابعة الشكاوى خلال شهر أكتوبر الماضي مع المستشار العمالي بالأردن طلعت السيد، أكد أن المكتب تواصل مع مسئولي الشركات وأصحاب الأعمال التي تقدم العمال بشكاوى ضدهم للمطالبة بمستحقاتهم، وقد أسفر ذلك عن حل مشاكلاتهم، حيث وصلت المستحقات إلى 11 ألفا و283 دولاراً، والمستحقات المالية المحصلة من الضمان والمعاشات 395 ألفا و350 دولارا، وتحويلات مستقحات الضمان الدفعة الواحدة للمغادرين نهائيا مليوني و172 ألفا و100 دولار.
وقال الملحق العمالي طلعت السيد، إن المكتب اعتمد خلال شهر أكتوبر 26 عقدا وتأشيرات عمل، وتسوية شكوتين، وإحالة 10 شكاوى للقضاء حيث بلغ إجمالي الشكاوى المقدمة للمكتب 12 شكوى، وبلغ إجمالي الزيارات واللقاءات والاستشارات 1242 منها 1242 استشارة عمالية، و3 لقاءات ومثلهم زيارات ميدانية للمنشآت وأصحاب الأعمال، و16 زيارة للجهات الحكومية لحل مشكلات العمال.