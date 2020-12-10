القوى العاملة: تحويل 40 مليون جنيه مستحقات الضمان للعمال المصريين المغادرين للأردن

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مصراوي Masrawy

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة، بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، في تحويل مستحقات الضمان الدفعة الواحدة للمغادرين نهائيا وبلغت مليونين و578 ألفاً و733 دولاراً، أي ما يوازي 40 مليوناً و460 ألفاً و320 جنيها مصريا تقريبا.

وبحسب بيان اليوم، كان الوزير، كلف مكتب التمثيل العمالي بالأردن بمتابعة مستحقات وتعويضات الدفعة الواحدة العمال الذين تقدموا بشكواهم في هذا الشأن في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشكلاتها أولا بأول.

وأوضح الوزير، أنه بمتابعة الشكاوى خلال شهر أكتوبر الماضي مع المستشار العمالي بالأردن طلعت السيد، أكد أن المكتب تواصل مع مسئولي الشركات وأصحاب الأعمال التي تقدم العمال بشكاوى ضدهم للمطالبة بمستحقاتهم، وقد أسفر ذلك عن حل مشاكلاتهم، حيث وصلت المستحقات إلى 11 ألفا و283 دولاراً، والمستحقات المالية المحصلة من الضمان والمعاشات 395 ألفا و350 دولارا، وتحويلات مستقحات الضمان الدفعة الواحدة للمغادرين نهائيا مليوني و172 ألفا و100 دولار.

وقال الملحق العمالي طلعت السيد، إن المكتب اعتمد خلال شهر أكتوبر 26 عقدا وتأشيرات عمل، وتسوية شكوتين، وإحالة 10 شكاوى للقضاء حيث بلغ إجمالي الشكاوى المقدمة للمكتب 12 شكوى، وبلغ إجمالي الزيارات واللقاءات والاستشارات 1242 منها 1242 استشارة عمالية، و3 لقاءات ومثلهم زيارات ميدانية للمنشآت وأصحاب الأعمال، و16 زيارة للجهات الحكومية لحل مشكلات العمال. ​