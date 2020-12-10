أخبار عاجلة

رئيس ديوان ميركل: مراكز الرعاية النهارية والمدارس هي أول ما سيُفتح مجددا -
كورونا في إسرائيل: تسجيل 1707 إصابة خلال 24 ساعة -
أفغانستان: مقتل إمام مسجد في إقليم فرح على أيدي عناصر من طالبان -
سنغافورة تنتقل للمرحلة الثالثة من استراتيجية مكافحة كورونا في 28 من الشهر الجاري -
أمير الكويت يتسلم رسالة خطية من رئیس الوزراء العراقي -
المانيا: كل أسبوع من الإغلاق يخفض 3.5 مليار من الناتج المحلي الإجمالي -
مقتل 10 من أفراد قوات الأمن في هجوم لحركة طالبان بشمال أفغانستان -
كورونا في اليونان: إلزام القادمين بالخضوع للفحص والحجر الصحي لحين صدور النتيجة -
وزير الإسكان: غدًا بدء تسليم أراضي العاملين بالخارج بالقاهرة الجديدة -
المشدد 15 عامًا لـ3 متهمين بقتل عامل لحام وسرقة متعلقاته في قليوب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

القوى العاملة: تحويل 40 مليون جنيه مستحقات الضمان للعمال المصريين المغادرين للأردن

Print
القوى العاملة: تحويل 40 مليون جنيه مستحقات الضمان للعمال المصريين المغادرين للأردن القوى العاملة: تحويل 40 مليون جنيه مستحقات الضمان للعمال المصريين المغادرين للأردن

مصراوي Masrawy

01:25 م الخميس 10 ديسمبر 2020

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة، بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، في تحويل مستحقات الضمان الدفعة الواحدة للمغادرين نهائيا وبلغت مليونين و578 ألفاً و733 دولاراً، أي ما يوازي 40 مليوناً و460 ألفاً و320 جنيها مصريا تقريبا.

وبحسب بيان اليوم، كان الوزير، كلف مكتب التمثيل العمالي بالأردن بمتابعة مستحقات وتعويضات الدفعة الواحدة العمال الذين تقدموا بشكواهم في هذا الشأن في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشكلاتها أولا بأول.

وأوضح الوزير، أنه بمتابعة الشكاوى خلال شهر أكتوبر الماضي مع المستشار العمالي بالأردن طلعت السيد، أكد أن المكتب تواصل مع مسئولي الشركات وأصحاب الأعمال التي تقدم العمال بشكاوى ضدهم للمطالبة بمستحقاتهم، وقد أسفر ذلك عن حل مشاكلاتهم، حيث وصلت المستحقات إلى 11 ألفا و283 دولاراً، والمستحقات المالية المحصلة من الضمان والمعاشات 395 ألفا و350 دولارا، وتحويلات مستقحات الضمان الدفعة الواحدة للمغادرين نهائيا مليوني و172 ألفا و100 دولار.

وقال الملحق العمالي طلعت السيد، إن المكتب اعتمد خلال شهر أكتوبر 26 عقدا وتأشيرات عمل، وتسوية شكوتين، وإحالة 10 شكاوى للقضاء حيث بلغ إجمالي الشكاوى المقدمة للمكتب 12 شكوى، وبلغ إجمالي الزيارات واللقاءات والاستشارات 1242 منها 1242 استشارة عمالية، و3 لقاءات ومثلهم زيارات ميدانية للمنشآت وأصحاب الأعمال، و16 زيارة للجهات الحكومية لحل مشكلات العمال. ​

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تحقيقات مصرية تكشف عن مخطط إخواني في الخليج.. نقلوا أموالهم لإيران

تحقيقات مصرية تكشف عن مخطط إخواني في الخليج.. نقلوا أموالهم لإيران

تحقيقات مصرية تكشف عن مخطط إخواني في الخليج.. نقلوا أموالهم لإيران

تحقيقات مصرية تكشف عن مخطط إخواني في الخليج.. نقلوا أموالهم لإيران

الست المصرية تكسب.. دعاء صنعت مهنتها وحولت الأوراق لورود

الست المصرية تكسب.. دعاء صنعت مهنتها وحولت الأوراق لورود

"التنمية المحلية" توقع بروتوكول عقد الاستشارات الخاصة بمصرف كتشنر

"التنمية المحلية" توقع بروتوكول عقد الاستشارات الخاصة بمصرف كتشنر

شبكة عيون الإخبارية