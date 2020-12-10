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مصراوي Masrawy



كتب- محمد سامي:

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، على أن تطوير مراكز خدمة المواطنين يتم بدعم من الحكومة والقيادة السياسية لتحسين الخدمة المقدمة للمواطن المصري من قبل وزارة التموين.

وأوضح وزير التموين -خلال جولة تفقدية اليوم الخميس بالشركة العامة لتجارة الجملة (فرع النشا والخميرة) بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة العامة لتجارة الجملة اللواء خالد عبدالله ومحافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف- أن جميع مكاتب التموين ستتحول خلال العام المقبل إلى مراكز خدمة متطورة، ويعمل بها بعض الشباب المتطوعين من الخدمة العامة بمكافأة رمزية وسيتم التواصل مع وزارة المالية من أجل تخصيص مكافآت مالية أكبر من الموارد الذاتية للوزارة لكي لا يتم تحميل أعباء على الدولة.

وأشاد الوزير بالشركة العامة لتجارة الجملة، وتوفر السلع التموينية وعددها 28 سلعة، والمخزون الاستراتيجي للشركة والتعامل مع 70% من الجمعيات وأصحاب الأعمال الحرة، والأرباح ومعدل الصرف اليومي، وشدد على ضرورة احتساب المخزون الاستراتيجي للشركة لتتمكن من معرفة معدل الصرف اليومي واحتساب المخزون الاستراتيجي للجملة، وحجم المخازن والمدة الزمنية التي تكفي للصرف.

كما تفقد وزير التموين والتجارة الداخلية مركز خدمة المواطنين لمنطقة محرم بك.

وقال الوزير إن وزارة التموين تعد من أكبر الوزارات الخدمية التي تخدم أكثر من 72% من المواطنين، مشيرا إلى أن وزارة التموين هي الأعلى نسبة من الميكنة في كافة المجالات من خلال قاعدة بيانات يتم تحويلها لكافة الأنظمة.

وأضاف: "حرصنا على تطوير البنية الأساسية من خلال تقديم خدمة متطورة للمواطنين"، ولفت إلى أن العام القادم سيشهد نقلة موضوعية ونوعية في مراكز الخدمة، كما تم تحويل 650 مكتب تموين على مستوى الجمهورية إلى مراكز خدمة عامة متطورة، بالإضافة إلى التحول الرقمي والتعامل من خلال تطبيق على الهاتف المحمول للتعامل السريع مع المشاكل التي تواجه المواطن داخل وزارة التموين.

بدوره، أكد محمد سعد الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، أن معدل الصرف اليومي لشركة الجملة يبلغ 8 ملايين جنيها، لافتا إلي أن هذه المخازن تخدم محال الجملة وأصحاب الأعمال الحر.