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غدا.. للطيران تسير 58 رحلة دولية تقل 5600 راكب

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غدا.. مصر للطيران تسير 58 رحلة دولية تقل 5600 راكب غدا.. للطيران تسير 58 رحلة دولية تقل 5600 راكب

مصراوي Masrawy

01:08 م الخميس 10 ديسمبر 2020

كتب- محمد عبيد:

تسير شركة للطيران غدا الجمعة، رحلاتها إلى 58 وجهة دولية تنقل على متنها حوالي 5600 راكب، وذلك بعد قرار عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وقالت مصادر بشركة مصر للطيران، إن الشركة تسير رحلاتها غدا بمعدل رحلة واحدة إلى كل من (جوانزو، بيروت، بغداد، جدة، الدمام، أبوظبي، لارناكا، لندن، دوالا، باريس، اسطنبول، كازبلانكا، دبي، امستردام، روما، ميونيخ، نيويورك، أثينا، برلين، إربيل، بودابيست، فرانكفورت، الخرطوم، ميلانو، البحرين، الرياض، الشارقة، القصيم، نيروبي، أديس أبابا، المدينة المنورة).

كما تسير 8 رحلات داخلية إلى كل من (شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان)، و4 رحلات شحن جوي، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 5600 راكب.

من جانبها تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار .​

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