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"السديس" في لقائه مع "الربيعة": كنتم أحد شركاء النجاح خلال مراحل العمرة

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أشاد بدور وزارة الصحة في مواجهة الأزمة المترتبة على جائحة "كورونا"

أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أهمية الدور الكبير الذي يقوم به منسوبو وزارة الصحة خلال جائحة "كورونا".

جاء ذلك خلال لقائه وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، اليوم الخميس، بمكة المكرمة.

وأشار "السديس" إلى أن الوزارة أدارت، مع الجهات المعنية، الأزمة الصحية التي عايشتها البلاد بكل اقتدار، انطلاقًا من توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان.

وأشاد بدور الوزارة في خدمة قاصدي الحرمين الشريفين، حيث كانت أحد شركاء النجاح خلال مراحل العمرة.

وأضاف: لمسنا منهم تعاونًا وحرصًا دائمًا على راحة الزوار والمعتمرين، وهذا هو ديدن أبناء بلادنا المباركة فهم سباقون لخدمة دينهم ووطنهم وحريصون على تنفيذ توجيهات قيادتهم.

واختتم "السديس" لقاءه بالشكر الجزيل لوزارة الصحة ومنسوبيها، والقيادة، نظير ما بذلته من جهود وما قدمته من مبادرات للحفاظ على صحة المواطن والمقيم على أرض المملكة العربية .

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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