مشت بنفس اليوم.. جراحة ناجحة تستبدل مفصل ركبة لخمسينية بالدواسر

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كانت تعاني خشونة متقدمة وتقوس شديد مع ارتخاء في الأربطة الخارجية

نجح فريق جراحي متخصص في جراحة العظام في مستشفى وادي الدواسر العام، في إجراء عملية دقيقة لمريضة خمسينية، كانت تعاني من خشونة متقدمة في مفصل الركبة وتقوس شديد مع ارتخاء في الأربطة الخارجية للركبة وصعوبة في المشي والحركة.

وبين قائد الفريق الطبي الطبيب الزائر الدكتور إبراهيم صالح الشايجي استشاري جراحة أوارم العظام والجراحة الترميمية للأطراف السفلية وتغيير المفاصل، أنهم تمكنوا من إجراء عملية تغيير مفصل الركبة اليسرى ومعالجة التقوس الشديد مع إعادة توازن الأربطة، وذلك بعد معاناة لأكثر من ٤ سنوات.

وأكد "الشايجي"، أن المريضة تمكنت من المشي في نفس يوم العملية، وبدأت برنامج إعادة التأهيل الموضوع لها، وذلك بمتابعة وجهود الطاقم الطبي بقسم العظام وقسم العلاج الطبيعي ومن مدير المستشفى المشرف على القطاع الصحي بالمحافظة الأخصائي أول ياسر بن عبدالله آل شملان.

فريق طبي