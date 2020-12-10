أخبار عاجلة

رئيس ديوان ميركل: مراكز الرعاية النهارية والمدارس هي أول ما سيُفتح مجددا -
كورونا في إسرائيل: تسجيل 1707 إصابة خلال 24 ساعة -
أفغانستان: مقتل إمام مسجد في إقليم فرح على أيدي عناصر من طالبان -
سنغافورة تنتقل للمرحلة الثالثة من استراتيجية مكافحة كورونا في 28 من الشهر الجاري -
أمير الكويت يتسلم رسالة خطية من رئیس الوزراء العراقي -
المانيا: كل أسبوع من الإغلاق يخفض 3.5 مليار من الناتج المحلي الإجمالي -
مقتل 10 من أفراد قوات الأمن في هجوم لحركة طالبان بشمال أفغانستان -
كورونا في اليونان: إلزام القادمين بالخضوع للفحص والحجر الصحي لحين صدور النتيجة -
وزير الإسكان: غدًا بدء تسليم أراضي العاملين بالخارج بالقاهرة الجديدة -
المشدد 15 عامًا لـ3 متهمين بقتل عامل لحام وسرقة متعلقاته في قليوب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مشت بنفس اليوم.. جراحة ناجحة تستبدل مفصل ركبة لخمسينية بالدواسر

Print
كانت تعاني خشونة متقدمة وتقوس شديد مع ارتخاء في الأربطة الخارجية

مشت بنفس اليوم.. جراحة ناجحة تستبدل مفصل ركبة لخمسينية بالدواسر

نجح فريق جراحي متخصص في جراحة العظام في مستشفى وادي الدواسر العام، في إجراء عملية دقيقة لمريضة خمسينية، كانت تعاني من خشونة متقدمة في مفصل الركبة وتقوس شديد مع ارتخاء في الأربطة الخارجية للركبة وصعوبة في المشي والحركة.

وبين قائد الفريق الطبي الطبيب الزائر الدكتور إبراهيم صالح الشايجي استشاري جراحة أوارم العظام والجراحة الترميمية للأطراف السفلية وتغيير المفاصل، أنهم تمكنوا من إجراء عملية تغيير مفصل الركبة اليسرى ومعالجة التقوس الشديد مع إعادة توازن الأربطة، وذلك بعد معاناة لأكثر من ٤ سنوات.

وأكد "الشايجي"، أن المريضة تمكنت من المشي في نفس يوم العملية، وبدأت برنامج إعادة التأهيل الموضوع لها، وذلك بمتابعة وجهود الطاقم الطبي بقسم العظام وقسم العلاج الطبيعي ومن مدير المستشفى المشرف على القطاع الصحي بالمحافظة الأخصائي أول ياسر بن عبدالله آل شملان.

مشت بنفس اليوم.. جراحة ناجحة تستبدل مفصل ركبة لخمسينية بالدواسر

مشت بنفس اليوم.. جراحة ناجحة تستبدل مفصل ركبة لخمسينية بالدواسر

فريق طبي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بعد تسجيل "سينوفارم" رسمياً.. "الإمارات" تبدأ حملة التلقيح ضد فيروس "كورونا"

بعد تسجيل "سينوفارم" رسمياً.. "الإمارات" تبدأ حملة التلقيح ضد فيروس "كورونا"

"الزائدي" يستقبل مدير المعهد الثانوي الصناعي بمكة

"الزائدي" يستقبل مدير المعهد الثانوي الصناعي بمكة

عضو "شورى" تطالب بمعالجة سيطرة بعض الجنسيات على تخصصات معينة في السوق

عضو "شورى" تطالب بمعالجة سيطرة بعض الجنسيات على تخصصات معينة في السوق

سوقها يتمدّد بالمملكة.. حضور فاعل لـ"الغذاء والدواء" بـ"الدولي لمنتجات التجميل"

سوقها يتمدّد بالمملكة.. حضور فاعل لـ"الغذاء والدواء" بـ"الدولي لمنتجات التجميل"

شبكة عيون الإخبارية