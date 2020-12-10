أخبار عاجلة

رئيس ديوان ميركل: مراكز الرعاية النهارية والمدارس هي أول ما سيُفتح مجددا -
كورونا في إسرائيل: تسجيل 1707 إصابة خلال 24 ساعة -
أفغانستان: مقتل إمام مسجد في إقليم فرح على أيدي عناصر من طالبان -
سنغافورة تنتقل للمرحلة الثالثة من استراتيجية مكافحة كورونا في 28 من الشهر الجاري -
أمير الكويت يتسلم رسالة خطية من رئیس الوزراء العراقي -
المانيا: كل أسبوع من الإغلاق يخفض 3.5 مليار من الناتج المحلي الإجمالي -
مقتل 10 من أفراد قوات الأمن في هجوم لحركة طالبان بشمال أفغانستان -
كورونا في اليونان: إلزام القادمين بالخضوع للفحص والحجر الصحي لحين صدور النتيجة -
وزير الإسكان: غدًا بدء تسليم أراضي العاملين بالخارج بالقاهرة الجديدة -
المشدد 15 عامًا لـ3 متهمين بقتل عامل لحام وسرقة متعلقاته في قليوب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

مناشدة عاجلة من المحافظ لمواطني الجيزة بشأن طلبات التصالح في مخالفات البناء

Print
مناشدة عاجلة من المحافظ لمواطني الجيزة بشأن طلبات التصالح في مخالفات البناء مناشدة عاجلة من المحافظ لمواطني الجيزة بشأن طلبات التصالح في مخالفات البناء

مصراوي Masrawy

12:56 م الخميس 10 ديسمبر 2020

كتب- محمد نصار:

أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، انتظام العمل بالمراكز التكنولوجية والإدارات المختصة في تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء من المواطنين على مستوى الأحياء والمراكز والمدن وذلك لمدة شهر إضافي تنتهي في 31 ديسمبر الجاري وذلك تنفيذا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء بمد فترة التقدم للتصالح في مخالفات البناء حتى نهاية العام 2020.

وناشد راشد كافة المواطنين الراغبين في التصالح سرعة تقديم الطلبات قبل انتهاء المدة المحددة والاستفادة من المهلة التي تم مدها لتقنين أوضاعهم.

وأكد المحافظ على أهمية هذه الخطوة التي اتخذتها مراعاة للبعد الاجتماعي واستجابة لرغبة المواطنين وتخفيفا عليهم بمد فترة قبول وتلقي الطلبات شهرا إضافيا لإتاحة الفرصة أمامهم لاستكمال باقي الإجراءات واستيفاء الأوراق والمستندات المطلوية، واستجابة أيضا لمطلب عدد من الجمعيات الأهلية التي تتكفل بسداد قيمة التصالح عن المواطنين في القرى الأكثر احتياجا بهدف الحفاظ على حقوقهم وتقنين أوضاعهم وفقا لأحكام القانون.

وكلف محافظ الجيزة رؤساء الوحدات المحلية بضرورة تقديم كافة التسهيلات للمواطنين أثناء تقديمهم طلبات التصالح على مخالفات البناء وتكثيف الأعمال والمتابعة اليومية لأعمال اللجان وبذل المزيد من الجهد لإنجاز أعمال ملف التصالح باعتباره أحد الملفات الهامة والحيوية مشيراً إلى أن محافظة الجيزة قد تلقت أكثر من 187 ألف طلب تصالح حتى الآن وتشهد إقبالاً كبيراً من قبل المواطنين للتقدم بطلبات التصالح. ​

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
تحقيقات مصرية تكشف عن مخطط إخواني في الخليج.. نقلوا أموالهم لإيران

تحقيقات مصرية تكشف عن مخطط إخواني في الخليج.. نقلوا أموالهم لإيران

الحكومة تكشف حقيقة إقرار زيادة جديدة على ضريبة القيمة المضافة على السلع الغذائية

الحكومة تكشف حقيقة إقرار زيادة جديدة على ضريبة القيمة المضافة على السلع الغذائية

تحقيقات مصرية تكشف عن مخطط إخواني في الخليج.. نقلوا أموالهم لإيران

تحقيقات مصرية تكشف عن مخطط إخواني في الخليج.. نقلوا أموالهم لإيران

الست المصرية تكسب.. دعاء صنعت مهنتها وحولت الأوراق لورود

الست المصرية تكسب.. دعاء صنعت مهنتها وحولت الأوراق لورود

شبكة عيون الإخبارية