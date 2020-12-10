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مصراوي Masrawy



كتب- محمد نصار:

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء بشان 8 شائعات خلال الأسبوع الجاري، وذلك في إطار سياسة الحكمة في الرد الفوري على الشائعات ومنع انتشارها.

ويرصد مصراوي الـ 8 شائعات التي ردت الحكومة عليها خلال الأسبوع على النحو التالي:

الحكومة تنفي وقف دعم البطاقات التموينية للمستفيدين من مبادرة "ما يغلاش عليك" لمدة 3 أشهر

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن وقف دعم البطاقات التموينية للمستفيدين من مبادرة "ما يغلاش عليك" لمدة 3 أشهر قادمة، لا أساس له من الصحة.

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الحكومة تكشف حقيقة وقف البوابة الإلكترونية الخاصة بالاستعلام والشكاوى

كشف مجلس الوزراء حقيقة الأنباء التي انتشرت مؤخرا في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي حول وقف البوابة الإلكترونية الخاصة بالاستعلام والشكاوى لبرنامج "تكافل وكرامة".

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بيان عاجل من الحكومة بشأن حقيقة إيقاف صرف معاشات ذوي الإعاقة

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عدم صحة ما تم تداوله من أنباء بشأن إيقاف صرف المعاشات المستحقة لذوي الإعاقة.

وقال المركز، في بيان، السبت، إنه تم التواصل مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإيقاف صرف المعاشات المستحقة لذوي الإعاقة.

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الحكومة تحسم الجدل بشأن إنهاء خدمة الموظفين المنتدبين بعد 4 سنوات

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه لا صحة لما يتم تداوله من أنباء بشأن إنهاء خدمة الموظفين المنتدبين بالجهاز الإداري للدولة بعد 4 سنوات من بداية الندب.

وأضاف المركز، في بيان، السبت، أنه تم التواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي نفى تلك الأنباء، مُؤكداً أنه لا صحة لإنهاء خدمة الموظفين المنتدبين بالجهاز الإداري للدولة بعد 4 سنوات من بداية الندب.

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الحكومة تنفي شائعة هدم عزبة الصفيح دون توفير سكن للأهالي

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عدم صحة ما تم تداوله بشأن هدم منازل أهالي منطقة "عزبة الصفيح" العشوائية بروض الفرج دون توفير سكن بديل لهم.

وقال المركز، في بيان، الخميس، إنه تم التواصل مع صندوق تطوير المناطق العشوائية، والذي نفى تلك الأنباء، مُؤكداً أنه لهدم منازل أهالي منطقة "عزبة الصفيح" العشوائية بروض الفرج دون توفير سكن بديل لهم.

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الحكومة تنفي السماح للمواطنين ببيع وحدات الإسكان الاجتماعي فور استلامها

نفى مجلس الوزراء، ما نشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن السماح للمواطنين ببيع وحدات الإسكان الاجتماعي فور استلامها.

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والذي نفى تلك الأنباء، مُؤكداً أنه لا صحة للسماح للمواطنين ببيع وحدات الإسكان الاجتماعي فور استلامها، مُوضحاً أنه وفقاً لقانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018، يحظر على المنتفعين بالوحدات السكنية التصرف فيها أو التعامل عليها أو أي جزء منها بأي نوع من أنواع التصرفات والتعاملات قبل مرور مدة لا تقل عن سبع سنوات من تاريخ استلام المواطن لها، مع استثناء الحالات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق.

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الحكومة تكشف حقيقة إيقاف الإعفاءات الضريبية الممنوحة للمستثمرين بسبب كورونا

نفت الحكومة ما تردد من أنباء بشأن إيقاف الإعفاءات الضريبية الممنوحة للمستثمرين نتيجة تداعيات أزمة كورونا

وكان مركز مجلس الوزراء، قد نفى ما تردد من أنباء بشأن إيقاف صرف المعاشات المستحقة لذوي الإعاقة، وتواصل المركز مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإيقاف صرف المعاشات المستحقة لذوي الإعاقة، مُوضحةً أن الدولة مستمرة فى الوفاء بالتزاماتها تجاه جميع أصحاب المعاشات، وأن المعاش هو حق أصيل لصاحبه يكفله له القانون ولا يجوز حرمانه منه أو إيقاف صرفه بأى حال من الأحوال.

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2 مليون و300 ألف مستحق.. الحكومة تعلن موعد صرف الدفعة الرابعة من منحة الـ500 جنيه

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد بشأن تأجيل صرف الدفعة الرابعة من منحة العمالة غير المنتظمة لأجل غير مسمى.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان له الجمعة، أنه تواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتأجيل صرف الدفعة الرابعة من منحة العمالة غير المنتظمة لأجل غير مسمى.

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