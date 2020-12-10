سر هاتف أوقع بـ "عصابة سرقة الذهب" من شقق التجمع الأول

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

ضبطت أجهزة الأمن بالقاهرة، تشكيل عصابي تخصص في سرقة مشغولات ذهبية ومبالغ مالية من داخل الشقق السكنية في منطقة التجمع الأول.

تبلغ للمقدم تامر عبد الشافي رئيس مباحث قسم شرطة التجمع الأول، من أحد الأشخاص باكتشافه واقعة سرقة كمية من المصوغات- هاتفان محمول- خزينة بداخلها مبالغ مالية) من داخل مسكنه بدائرة القسم.

وبإخطار اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة أمر بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء محمد عبد الله نائب المدير العام للقبض على المتهمين.

وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى الهاتف المستولى عليه بحيازة أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الفيوم "له معلومات جنائية".

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه وبحوزته الهاتف المحمول المستولى عليه واعترف بتحصله على الهاتف من (عامل، مقيم بمحافظة الجيزة "له معلومات جنائية") وأنه على علم بأنه من متحصلات واقعة سرقة.

وتمكن الرواد إبراهيم منصور وأحمد عويس ومحمد حلمي ضباط مباحث القسم من ضبطه وبحوزته الهاتف المحمول المستولى عليه واعترف أمام العميد إبراهيم بحبح مفتش المباحث بتحصله على الهاتف من (عامل مقيم بمحافظة الجيزة "له معلومات جنائية") وأنه على علم بأنه من متحصلات واقعة سرقة عقب تقنين الإجراءات تمكن الرائدان حسام فهيم وعبد المنعم صادق معاونا المباحث من ضُبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق" وأن المسروقات لدى عميلته ربة منزل، مقيمة بمحافظة الجيزة).

حيث تم ضبطها وأقرت بقيامهما بالتصرف بالبيع في المشغولات الذهبية المستولى عليها لدى عملائها.

وتبين أن المشغولات الذهبية تم صهرها وتحويلها إلى ذهب خام واستخدامها في تصنيع مشغولات ذهبية أخرى، وقدما مصوغات ذهبية بما يعادل قيمة المشغولات الذهبية المستولى عليها، كما تم ضبط الخزينة الحديدية المستولى عليها.

وبتطوير مناقشتهما أقر المتهم الثاني بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص في سرقات المساكن بأسلوب "التسلق"، واعترف بارتكاب (2) حوادث سرقات بذات الأسلوب.

وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات وتهموهم بالسرقة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.