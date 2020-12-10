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سيدة تستولي على أموال المواطنين بزعم توفير فرص عمل بالخارج

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سيدة تستولي على أموال المواطنين بزعم توفير فرص عمل بالخارج سيدة تستولي على أموال المواطنين بزعم توفير فرص عمل بالخارج

مصراوي Masrawy

12:52 م الخميس 10 ديسمبر 2020

كتب- علاء عمران:

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على سيدة استولت على أموال المواطنين بزعم توفير فرص عمل بالخارج بالعربية.

تلقت مباحث الأموال العامة بلاغا من أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المحلة الكبرى بالغربية بقيام حاصلة على دبلوم - مقيمة بدائرة المركز بممارسة نشاطاً إجرامياً في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج زاعمة توفير فرص عمل لهم بمرتبات مجزية، وتمكنها من الاستيلاء على مبالغ مالية من المجنى عليه بزعم تسفيره لإحدى الدول العربية ، وعدم وفائها بذلك ورفضها رد المبلغ المالي المستولى عليه.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبط المتهمة، وبمواجهتها أقرت بارتكابهما للواقعة .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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