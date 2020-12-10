أخبار عاجلة

رئيس ديوان ميركل: مراكز الرعاية النهارية والمدارس هي أول ما سيُفتح مجددا -
كورونا في إسرائيل: تسجيل 1707 إصابة خلال 24 ساعة -
أفغانستان: مقتل إمام مسجد في إقليم فرح على أيدي عناصر من طالبان -
سنغافورة تنتقل للمرحلة الثالثة من استراتيجية مكافحة كورونا في 28 من الشهر الجاري -
أمير الكويت يتسلم رسالة خطية من رئیس الوزراء العراقي -
المانيا: كل أسبوع من الإغلاق يخفض 3.5 مليار من الناتج المحلي الإجمالي -
مقتل 10 من أفراد قوات الأمن في هجوم لحركة طالبان بشمال أفغانستان -
كورونا في اليونان: إلزام القادمين بالخضوع للفحص والحجر الصحي لحين صدور النتيجة -
وزير الإسكان: غدًا بدء تسليم أراضي العاملين بالخارج بالقاهرة الجديدة -
المشدد 15 عامًا لـ3 متهمين بقتل عامل لحام وسرقة متعلقاته في قليوب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الصين تفرض عقوبات على مسئولين أمريكيين

Print
الصين تفرض عقوبات على مسئولين أمريكيين الصين تفرض عقوبات على مسئولين أمريكيين

مصراوي Masrawy

12:53 م الخميس 10 ديسمبر 2020

بكين - أ ش أ

فرضت الصين، اليوم الخميس، عقوبات على مسئولين في الإدارة الأمريكية وأعضاء بالكونجرس وموظفين بمنظمات غير حكومية؛ ردا على العقوبات الأمريكية بحق 14 من كبار أعضاء اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني (أعلى هيئة تشريعية) بشأن قضايا "هونج كونج".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون يينج، في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة ، " إنه نظرا لتدخل الجانب الأمريكي الصارخ في الشؤون الداخلية للصين والضرر الذي يلحق بالمصالح الأساسية للبلاد، قررت الصين فرض عقوبات مضادة بحق مسؤولين في الإدارة الأمريكية وأعضاء بالكونجرس وموظفين بمنظمات غير حكومية وعائلاتهم ممن تصرفوا بشكل سيء بشأن القضايا المتعلقة بهونج كونج ويتحملون المسؤولية الرئيسية".

وأضافت أن الصين قررت أيضا إلغاء الإعفاءات من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية الأمريكية الذين يزورون هونج كونج وماكاو، وذلك ردا على العقوبات الأمريكية بحق المسؤولين الصينيين.

وتابعت يينج "تحث الصين الجانب الأمريكي مجددا على التوقف فورا عن التدخل في شؤون هونج كونج والشؤون الداخلية للصين، وعدم المضي قدما لأبعد من ذلك على المسار الخطير والخاطئ".

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تحقيقات مصرية تكشف عن مخطط إخواني في الخليج.. نقلوا أموالهم لإيران

تحقيقات مصرية تكشف عن مخطط إخواني في الخليج.. نقلوا أموالهم لإيران

تحقيقات مصرية تكشف عن مخطط إخواني في الخليج.. نقلوا أموالهم لإيران

تحقيقات مصرية تكشف عن مخطط إخواني في الخليج.. نقلوا أموالهم لإيران

الست المصرية تكسب.. دعاء صنعت مهنتها وحولت الأوراق لورود

الست المصرية تكسب.. دعاء صنعت مهنتها وحولت الأوراق لورود

"التنمية المحلية" توقع بروتوكول عقد الاستشارات الخاصة بمصرف كتشنر

"التنمية المحلية" توقع بروتوكول عقد الاستشارات الخاصة بمصرف كتشنر

شبكة عيون الإخبارية