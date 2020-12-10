الصين تفرض عقوبات على مسئولين أمريكيين

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بكين - أ ش أ

فرضت الصين، اليوم الخميس، عقوبات على مسئولين في الإدارة الأمريكية وأعضاء بالكونجرس وموظفين بمنظمات غير حكومية؛ ردا على العقوبات الأمريكية بحق 14 من كبار أعضاء اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني (أعلى هيئة تشريعية) بشأن قضايا "هونج كونج".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون يينج، في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة ، " إنه نظرا لتدخل الجانب الأمريكي الصارخ في الشؤون الداخلية للصين والضرر الذي يلحق بالمصالح الأساسية للبلاد، قررت الصين فرض عقوبات مضادة بحق مسؤولين في الإدارة الأمريكية وأعضاء بالكونجرس وموظفين بمنظمات غير حكومية وعائلاتهم ممن تصرفوا بشكل سيء بشأن القضايا المتعلقة بهونج كونج ويتحملون المسؤولية الرئيسية".

وأضافت أن الصين قررت أيضا إلغاء الإعفاءات من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية الأمريكية الذين يزورون هونج كونج وماكاو، وذلك ردا على العقوبات الأمريكية بحق المسؤولين الصينيين.

وتابعت يينج "تحث الصين الجانب الأمريكي مجددا على التوقف فورا عن التدخل في شؤون هونج كونج والشؤون الداخلية للصين، وعدم المضي قدما لأبعد من ذلك على المسار الخطير والخاطئ".