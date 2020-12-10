بالصور.. بدء التشغيل التجريبي لمحطة معالجة صرف صحي ساقلته في سوهاج

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مصراوي Masrawy

سوهاج- عمار عبدالواحد:

أطلق اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم الخميس، شارة بدء التشغيل التجريبي لمحطة معالجة صرف صحي ساقلته بقرية الصوامعة شرق.

وقال المهندس يوسف حلمي، رئيس هيئة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، إن المحطة مقامة على مساحة 32 فدانًا بتكلفة 350 مليون جنيه، بطاقة 45 ألف م3/ يوم.

وأضاف "حلمي" أن المحطة تخدم مدينة ساقلته وقراها، وقرى نيدة، و آبار الوقف، وآبار الملك، والصوامعة شرق، ونجوع الصوامعة بأخميم.

وأوضح رئيس الهيئة، أن المحطة تشمل مرحلتين، وأنه جرى الانتهاء من المرحلة الأولى، وبلغت نسبة التنفيذ بالمرحلة الثانية 80%، مشيرًا إلى أن عدد المستفيدين من المحطة يصل إلى 450 ألف نسمة تقريبا.

ولفت "حلمي" أن التكلفة الإجمالية لمشروع صرف صحي ساقلته والذي يخدم مدينة ساقلته وقراها وعدد من قرى مركز أخميم، 700 مليون جنيه، مقسمة إلى 350 مليون لمحطة المعالجة، و150 مليون لصرف صحي ساقلته، و200 مليون جنيه لقرى نيدة، آبار الوقف، آبار الملك، سفلاق.