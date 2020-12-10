ضبط 75 ألف كمامة مجهولة المصدر قبل طرحها للبيع في الإسكندرية

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مصراوي Masrawy

الإسكندرية– محمد عامر:

ضبطت إدارة مباحث التموين بالإسكندرية، 75 ألف كمامة مجهولة المصدر بحوزة قائد سيارة، قبل طرحها في الأسواق للجمهور.

وردت معلومات لضباط مباحث التموين بحيازة أحد الأِشخاص كميات كبيرة من الكمامات مجهولة المصدر، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

بإعداد الأكمنة اللازمة، جرى ضبطه أثناء قيادته سيارة نصف نقل، وعثر معه على 75 ألف كمامة، بدون بيانات ومجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات وتشكل خطرًا على الصحة العامة.

تحرر المحضر اللازم، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.