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صالح: موقف العراق ثابت بالنأي عن الصراعات الإقليمية

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صالح: موقف العراق ثابت بالنأي عن الصراعات الإقليمية صالح: موقف العراق ثابت بالنأي عن الصراعات الإقليمية

مصراوي Masrawy

12:26 م الخميس 10 ديسمبر 2020

بغداد - أ ش أ

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الخميس، أن موقف العراق "ثابت في النأي عن الصراعات الإقليمية"، ولفت إلى أهمية العمل الحثيث من أجل تخفيف التوترات في المنطقة.

وقال الرئيس العراقي ـ في بيان بمناسبة يوم النصر على تنظيم (داعش) أوردته قناة (السومرية نيوز)ـ "في مثل هذه الأيام نستذكر بإجلال وتقدير بطولات وتضحيات قواتنا الأمنية الباسلة في انتصارها على الإرهاب الداعشي، وتحرير المدن والقرى من براثنه، ونستحضر قصص الصمود والتحدي التي جسدتها تضحيات أبطالنا، واصطف معهم الشعب العراقي بكل أطيافه، مؤازرين وداعمين من أجل الكرامة والحرية والسلام".

وأضاف "في هذه المناسبة العظيمة، نتقدم إلى أبناء شعبنا وإلى منتسبي قواتنا المسلحة الأبطال من الجيش والشرطة الاتحادية والبيشمرگة والحشد الشعبي والحشد العشائري والأجهزة الأمنية والاستخباراتية بأطيب التهاني متمنين لهم الأمن والأمان الدائم ولبلدنا الاستقرار والسلام".

ولفت إلى أنه "كما لا يمكن نسيان الدور المساند للأصدقاء في التحالف الدولي ولدول المنطقة ممن وقفوا مع العراق في حربه العادلة ضد العصابات الإرهابية الظلامية".

وقال "ويستوجب ذلك أيضا، اتخاذ خطوات شجاعة وحاسمة في مكافحة الفساد، وتعزيز سلطة الدولة وترسيخ سيادتها في فرض القانون وحماية أمن واستقرار المواطنين، والشروع في تحقيق الإصلاح البنيوي، وتلبية استحقاق الانتخابات الحرة النزيهة، وبما يضمن الإرادة الحقيقية للناخبين بعيداً عن الضغوط والتزوير والتلاعب، وعودة النازحين إلى مدنهم، ومعالجة كل الآثار التي خلفتها الجماعات الإرهابية".

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