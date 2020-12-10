أخبار عاجلة

رئيس ديوان ميركل: مراكز الرعاية النهارية والمدارس هي أول ما سيُفتح مجددا -
كورونا في إسرائيل: تسجيل 1707 إصابة خلال 24 ساعة -
أفغانستان: مقتل إمام مسجد في إقليم فرح على أيدي عناصر من طالبان -
سنغافورة تنتقل للمرحلة الثالثة من استراتيجية مكافحة كورونا في 28 من الشهر الجاري -
أمير الكويت يتسلم رسالة خطية من رئیس الوزراء العراقي -
المانيا: كل أسبوع من الإغلاق يخفض 3.5 مليار من الناتج المحلي الإجمالي -
مقتل 10 من أفراد قوات الأمن في هجوم لحركة طالبان بشمال أفغانستان -
كورونا في اليونان: إلزام القادمين بالخضوع للفحص والحجر الصحي لحين صدور النتيجة -
وزير الإسكان: غدًا بدء تسليم أراضي العاملين بالخارج بالقاهرة الجديدة -
المشدد 15 عامًا لـ3 متهمين بقتل عامل لحام وسرقة متعلقاته في قليوب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الإمارات عن فشل مشروعيّ وقف بيع "إف- 35": ملتزمون بخفض التصعيد

Print
الإمارات عن فشل مشروعيّ وقف بيع "إف- 35": ملتزمون بخفض التصعيد الإمارات عن فشل مشروعيّ وقف بيع "إف- 35": ملتزمون بخفض التصعيد

مصراوي Masrawy

12:14 م الخميس 10 ديسمبر 2020

وكالات:

قال السفير الإماراتي لدى واشنطن، يوسف العتيبة، إن الإمارات تُقدّر بعمق اعتبارات جميع السيناتورات الأمريكيين خلال التصويت على مشروعيّ قرار بمجلس الشيوخ، لوقف بيع أسلحة ومقاتلات أمريكية متطورة من طراز"إف 35" إلى بلاده، وانتهى لصالح الإمارات.

وتابع في تغريدة نشرتها السفارة الإماراتية بواشنطن على حسابها الرسمي عبر تويتر: "استمرار الدعم الأمريكي يُمكّن الإمارات من تحمل عبء أكبر على أمننا الجماعي، أمننا وأمنكم وأمن شركائنا"، وذلك ردًا على فشل المشروعين.

وأكمل: "هذا يحسن التوافقية بين الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة، ويسمح لنا بأن نكون أكثر فعالية معا. يجعلنا جميعا أكثر أمانا.. دولة الإمارات العربية المتحدة المنفتحة والمتسامحة والمتوجهة نحو المستقبل، ترسم مسارا إيجابيا جديدا للشرق الأوسط. نحن ملتزمون بخفض التصعيد الإقليمي وبالحوار".

وأضاف السفير الإماراتي: "نتطلع إلى تعميق علاقتنا مع الولايات المتحدة التي استمرت 49 عامًا، حيث نعمل معًا لمواجهة التحديات الملحة مثل الصحة العالمية والمناخ وانتشار الأسلحة النووية والصراعات الإقليمية".

وصوت بالرفض للقرار الأول 50 عضوا مقابل 46 صوتوا لصالحه في مجلس الشيوخ الأمريكي، مما يدل على أن الأعضاء المعارضين للصفقة خسروا.

أما مشروع القرار الثاني، لوقف بيع "إف 35" إلى الإمارات، فقوبِل بالرفض من قِبل 49 عضوا مقابل 47 دعموه.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تحقيقات مصرية تكشف عن مخطط إخواني في الخليج.. نقلوا أموالهم لإيران

تحقيقات مصرية تكشف عن مخطط إخواني في الخليج.. نقلوا أموالهم لإيران

تحقيقات مصرية تكشف عن مخطط إخواني في الخليج.. نقلوا أموالهم لإيران

تحقيقات مصرية تكشف عن مخطط إخواني في الخليج.. نقلوا أموالهم لإيران

الست المصرية تكسب.. دعاء صنعت مهنتها وحولت الأوراق لورود

الست المصرية تكسب.. دعاء صنعت مهنتها وحولت الأوراق لورود

"التنمية المحلية" توقع بروتوكول عقد الاستشارات الخاصة بمصرف كتشنر

"التنمية المحلية" توقع بروتوكول عقد الاستشارات الخاصة بمصرف كتشنر

شبكة عيون الإخبارية