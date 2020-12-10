الإمارات عن فشل مشروعيّ وقف بيع "إف- 35": ملتزمون بخفض التصعيد

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مصراوي Masrawy

وكالات:

قال السفير الإماراتي لدى واشنطن، يوسف العتيبة، إن الإمارات تُقدّر بعمق اعتبارات جميع السيناتورات الأمريكيين خلال التصويت على مشروعيّ قرار بمجلس الشيوخ، لوقف بيع أسلحة ومقاتلات أمريكية متطورة من طراز"إف 35" إلى بلاده، وانتهى لصالح الإمارات.

وتابع في تغريدة نشرتها السفارة الإماراتية بواشنطن على حسابها الرسمي عبر تويتر: "استمرار الدعم الأمريكي يُمكّن الإمارات من تحمل عبء أكبر على أمننا الجماعي، أمننا وأمنكم وأمن شركائنا"، وذلك ردًا على فشل المشروعين.

وأكمل: "هذا يحسن التوافقية بين الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة، ويسمح لنا بأن نكون أكثر فعالية معا. يجعلنا جميعا أكثر أمانا.. دولة الإمارات العربية المتحدة المنفتحة والمتسامحة والمتوجهة نحو المستقبل، ترسم مسارا إيجابيا جديدا للشرق الأوسط. نحن ملتزمون بخفض التصعيد الإقليمي وبالحوار".

وأضاف السفير الإماراتي: "نتطلع إلى تعميق علاقتنا مع الولايات المتحدة التي استمرت 49 عامًا، حيث نعمل معًا لمواجهة التحديات الملحة مثل الصحة العالمية والمناخ وانتشار الأسلحة النووية والصراعات الإقليمية".

وصوت بالرفض للقرار الأول 50 عضوا مقابل 46 صوتوا لصالحه في مجلس الشيوخ الأمريكي، مما يدل على أن الأعضاء المعارضين للصفقة خسروا.

أما مشروع القرار الثاني، لوقف بيع "إف 35" إلى الإمارات، فقوبِل بالرفض من قِبل 49 عضوا مقابل 47 دعموه.