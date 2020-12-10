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وصول مركبة" القصير" لمتحف المركبات الملكية لترميمها..وعرض عربة "الشاربان" بالمتحف

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وصول مركبة" القصير" لمتحف المركبات الملكية لترميمها..وعرض عربة "الشاربان" بالمتحف وصول مركبة" القصير" لمتحف المركبات الملكية لترميمها..وعرض عربة "الشاربان" بالمتحف

مصراوي Masrawy

12:19 م الخميس 10 ديسمبر 2020

كتب- مصراوي:

استقبل متحف المركبات الملكية ببولاق، اليوم الخميس، عربة حنطور ترجع لعصر الخديوي عباس حلمي الثاني، والتي كانت موجودة في قلعة القصير بالبحر الأحمر كحرز على ذمة القضية رقم 1949 لسنة 2008 بعد أن تم ضبطها أثناء محاولة تهريبها خارج البلاد من ميناء سفاجا البري.

وأشار مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار - في تصريح اليوم - إلى أنه عند صدور قرار النيابة العامة من إدارة شرطة ميناء سفاجا، بتسليم الحرز (العربة) إلى المجلس الأعلى للآثار خلال الأسابيع القليلة الماضية، قام على الفور أثريو و مرممو المجلس باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لاستلام العربة، وتسجيلها ضمن المقتنيات الأثرية ونقلها إلى متحف المركبات الملكية ببولاق حتى يتم ترميمها وعرضها.

وأكد مؤمن عثمان أنه تم عمل تقرير مفصل عن حالة حفظ العربة بصورة دقيقة، وقام فريق المرممين بأعمال التوثيق و الترميم المبدئي لها، لافتا إلى أن عملية التغليف والنقل تمت على أعلى قدر من الكفاءة وطبقا للمعايير العلمية و التقنية المتبعة في تغليف ونقل الآثار.

وأوضح أنه خلال الفترة القادمة سيعكف فريق من المرممين بمتحف المركبات لتوثيق وإعداد خطة لترميمها تمهيدا لعرضها في قاعة العرض المتغير.

ومن جانبه.. أشار الدكتور أحمد الصباغ مدير عام متحف المركبات الملكية إلى أن العربة من نوع (الآي) وترجع لعصر الخديوي عباس حلمي الثاني وبالتحديد لعام ١٨٩٢م ويبلغ طولها ٣,٥ متر وعرضها ١.٥ متر وهي محمولة على أربع عجلات من الخشب والجلد تتكون من مقصورة من النحاس الأصفر والخشب مكسوة بالجلد، لها بابان جانبيان بداخلها مقعدين متواجهين، وتقدم المقصورة مقعد للسائق خلف المقصورة كرسي للحراس وعلى جوانب المقصورة الأربعة يوجد أربعة فوانيس نحاسية للإضاءة وجرس نحاسي.

وأضاف أن مرممي المتحف قاموا أيضا بترميم عربة (الشارابان) الفريدة من نوعها ذات اللون الأسود بمستريك أحمر، ووضعها في العرض المتحفي بقاعة الاحتفالات بالمتحف، مؤكدا أن هذه العربة ليس لها شبيه بالعربات المعروضة بالمتحف، فهي عربة مكشوفة ترجع إلى عهد الخديوي إسماعيل ، حيث كانت تستخدم في الرحلات .. و أهم ما يميزها أن لها ثلاثة مقاعد متتالية بعرض العربة .​

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