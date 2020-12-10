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تشميع 6 مراكز للدروس الخصوصية في حملة بسوهاج

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تشميع 6 مراكز للدروس الخصوصية في حملة بسوهاج تشميع 6 مراكز للدروس الخصوصية في حملة بسوهاج

مصراوي Masrawy

12:36 م الخميس 10 ديسمبر 2020

سوهاج- عمار عبدالواحد:
نفذت الوحدة المحلية لحي شرق سوهاج، بالتنسيق مع الإدارة التعليمية وقسم شرطة ثان سوهاج، اليوم الخميس حملة استهدفت مراكز الدروس الخصوصية.
وقال أيمن تمام، مدير إدارة سوهاج التعليمية، إنه جرى خلال الحملة تشميع 6 مراكز للدروس الخصوصية.
وأضاف مدير إدارة سوهاج التعليمية، أن اللجنة التي جرى تشكيلها ضمت كل من عامر عوض رئيس حي شرق، أيمن تمام عبدالرحيم مدير إدارة سوهاج التعليمية، جوزيف محفوظ قلادة مدير الشئون القانونية بإدارة سوهاج التعليمية، أحمد صابر عبدالحميد عضو المتابعة بحي شرق، نهى عبدالروؤف ممثلًا لمديرية القوى العاملة بسوهاج، محمود شعبان باحث قانوني.

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