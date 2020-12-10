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"بنها التعليمي" ينعى مديرة عام التمريض سابقًا بعد وفاتها بـ"كورونا"

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"بنها التعليمي" ينعى مديرة عام التمريض سابقًا بعد وفاتها بـ"كورونا" "بنها التعليمي" ينعى مديرة عام التمريض سابقًا بعد وفاتها بـ"كورونا"

مصراوي Masrawy

12:27 م الخميس 10 ديسمبر 2020

القليوبية- أسامة علاء الدين:
أعلن مستشفى بنها التعليمي، اليوم الخميس، وفاة مدير عام هيئة التمريض بالمستشفى "سابقًا"، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.
وقالت الدكتورة أمنية خليفة مدير مستشفى بنها التعليمي، إن مدير هيئة التمريض المتوفية بكورونا، جرى إحالتها على المعاش منذ 5 سنوات، مشيرة إلى أنها لم تكن محجوزة بالمستشفى.
ونعت المستشفى على صفحتها الرسمية مدير عام هيئة التمريض، سهير سرج، وقدم العاملين بالمستشفى العزاء لأسرتها، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يدخلها فسيح جناته، وأن ينزل على أهلها السكينة ويلهمهم الصبر والسلوان.

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